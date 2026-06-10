Σιέλης: «Ο Παναιτωλικός είναι οικογένειά μου, έγιναν επαφές για ανανέωση αλλά δεν θα αποφασίσω τώρα»

Ο διεθνής Κύπριος στόπερ του Παναιτωλικού, Χρίστος Σιέλης, μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του και την πιθανότητα ανανέωσης με τον Τίτορμο.

Στον ΣΠΟΡ FM 95.0 της Κύπρου φιλοξενήθηκε ο Χρίστος Σιέλης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην φετινή πορεία του Παναιτωλικού και στο μέλλον του, από τη στιγμή που το συμβόλαιο του με τον Τίτορμο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός χαρακτήρισε τους Αγρινιώτες ως οικογένεια του και παράλληλα τόνισε πως ενώ έχουν γίνει επαφές για ανανέωση ακόμα δεν θα πάρει την απόφαση του, καθώς θέλει να εξετάσει όλες τις επιλογές του.

Όπως έχουμε καταγράψει για τον 26χρονο στόπερ εκτός από το γεγονός πως ο Παναιτωλικός θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ του, είναι ενεργός και ο ΟΦΗ, από τη στιγμή που αποτελεί επιλογή του Χρήστου Κόντη, όμως υπάρχει απόσταση στο οικονομικό κομμάτι.

Εκτός του Σιέλη ο Τίτορμος «παλεύει» και τη δύσκολη περίπτωση της παραμονής του Αλεξάντρου Ματσάν, η οποία θα χρειαστεί υπέρβαση, ενώ επιθυμία για παραμονή υπάρχει και για τον έτερο Ρουμάνο, Σεμπάστιαν Μλάντεν, λόγω της προσωπικότητας και της προσφοράς του εντός αποδυτηρίων.

Οι σχετικές δηλώσεις του Χρίστου Σιέλη στον ΣΠΟΡ FM 95.0

Για την φετινή πορεία του στον Παναιτωλικό: «Είχαμε μια μέτρια πορεία. Δεν ήταν η αναμενόμενη για την ομάδα που συμπλήρωσε 100χρονια ζωής. Καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία μετά από περιπέτεια. Γίνεται μια καλή δουλεία στον Παναιτωλικό».

Για το μέλλον του: «Βρισκόμαστε σε αναμονή. Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση, τελειώνει το συμβόλαιο μου. Είναι η οικογένεια μου πλέον η ομάδα. Δεν θα πάρω την απόφαση μου τώρα. Έχουν γίνει επαφές για ανανέωση. Θέλω να εξετάσω όλα τα ενδεχόμενα. Δεν ξέρω πότε θα λάβω την τελική που απόφαση. Θέλω τώρα να αποφορτιστώ και να πάρω την σωστή απόφαση».

Για το αν έχει άλλες προτάσεις: «Δεν ασχολούμαι με αυτά, ήμουν συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις μου. Αναμένουμε».

Για πιθανή επιστροφή στην Κύπρο: «Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν μπορείς να πεις όχι. Πότε μη λες ποτέ. Δεν αποκλείω κάτι. Προτεραιότητα μου είναι να παραμείνω στο εξωτερικό, αλλά αν προκύψει κάτι στην Κύπρο που θα με καλύψει ποδοσφαιρικά δεν θα πω όχι».

Για τον Σατσιά: «Ήρθε τον Ιανουάριο, βοήθησε και αυτός. Πήρε αρκετά λεπτά. Είναι η πρώτη φορά που παίζει στο εξωτερικό και είναι σε πολύ καλό επίπεδο».