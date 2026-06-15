Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog για μία δύσκολη απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, προχωρώντας στο τέλος της συνεργασίας με τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, τη διαφορά την κάνουν οι δύσκολες αποφάσεις. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης πήρε μία δύσκολη και παράλληλα γενναία απόφαση. Αποφάσισε να τελειώσει η εποχή του Ράζβαν Λουτσέσκου κι έχει μία λογική όταν επιχειρεί restart. Επανεκκίνηση με το παρελθόν δεν είναι εύκολο να γίνει.

Το αν οι δύσκολες αποφάσεις οδηγούν σε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα θα το δείξει ο χρόνος. Φυσικά για να έρθουν τα θετικά αποτελέσματα χρειάζονται κι άλλες δύσκολες αποφάσεις. Και φυσικά χρήμα. Ο Σαββίδης λειτούργησε ως ηγέτης. Επέλεξε τον δύσκολο δρόμο. Η «ασφάλεια» θα όριζε παραμονή του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. «Είναι η ασπίδα του, πως να τον διώξει;», ήταν μερικές από τις απόψεις που κυκλοφορούσαν στα social media μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι ο Σαββίδης δεν κοιτούσε την... ασφάλεια. Αλλά ο Ιβάν Σαββίδης, όπως κι άλλοι επιχειρηματίες του μεγέθους του, έφτασαν εκεί που είναι με ρίσκα, γενναίες και μεγάλες αποφάσεις, χωρίς να λογαριάζουν την «ασφάλεια». Τώρα πρέπει να βαδίσει τον δύσκολο δρόμο πρώτος. Ως ηγέτης που είναι κι όχι να βγαίνουν άλλοι μπροστά στο... ναρκοπέδιο.

Για να το ξεκαθαρίσουμε και να μην το εκλάβουν ορισμένοι ως «ξέπλυμα» του Σαββίδη. Στεκόμαστε στην απόφαση. Όπως αναφέραμε, το αν είναι σωστή ή όχι, θα φανεί στα γραφεία, στα αποδυτήρια. Κυρίως στον αγωνιστικό χώρο και στα αποτελέσματα. Καταρχάς, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το διαζύγιο ήταν έτοιμο να βγει ακριβώς πριν από έναν χρόνο. Ο Λουτσέσκου έμεινε, ενώ ήταν στην πόρτα της εξόδου, ο ΠΑΟΚ μέχρι την τραγωδία στη Ρουμανία έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ήταν μέσα σε όλους τους στόχους, σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από τον Οκτώβριο όταν και νίκησε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, γιατί μέχρι τότε είχε πετάξει ήδη πέντε βαθμούς με ομάδες των playouts (Παναιτωλικό 0-0 εντός, Αστέρα 3-3 εκτός). Βαθμοί, ωστόσο, που στο ταμείο του Μαϊου σε βγάζουν συνήθως μείον.

Επίσης, σημαντικό για το διαζύγιο είναι ότι και ο Λουτσέσκου πλέον ένιωθε μία φθορά. Ο ίδιος δύσκολα θ' άνοιγε τη συζήτηση για λύση της συνεργασίας από την ομάδα που αγαπησε, όμως, αν γινόταν η ανατροπή κι έμενε δεν θα το έκανε κι αυτός με την καρδιά του.

Μετά το τραγικό δυστύχημα, ακολούθησαν πολλά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Δεχόταν μόνο χτυπήματα. Τραυματισμοί παικτών, δολοφονία οπαδού, πένθος προσωπικό για Σαββίδη, Λουτσέσκου. Ήρθε και ο χαμένος τελικός στο Κύπελλο και η απώλεια της δεύτερης θέσης με τον Δικέφαλο να την χάνει, γιατί δεν νίκησε σε ματς στην άδεια Λεωφόρο, που ήταν μπροστά με 2-0.

Αν ήταν άλλος προπονητής, οι οπαδοί και φυσικά η διοίκηση θα ζητούσαν το κεφάλι του. Ο Λουτσέσκου, όμως, των δύο πρωταθλημάτων και των δύο κυπέλλων είχε μία «ασυλία». Απολύτως λογικό. Είναι με διαφορά ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Δικεφάλου. Φοβερός προπονητής. Και σε τακτική και σε ψυχολογία τις περισσότερες φορές. Είναι τέλειος; Όχι φυσικά. Ποιος προπονητής είναι;

Στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, σε μία πενταετία πήρε ένα τρομερό πρωτάθλημα κι έφτασε σε τρεις τελικούς. Τους έχασε και τους τρεις. Τον έναν με τον ΟΦΗ, τον άλλο με την ΑΕΚ, ενώ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 6ο λεπτό κι έναν με τον Παναθηναϊκό, όπου για ένα ημίχρονο η ομάδα του δεν έδειχνε πνευματικά έτοιμη για τελικό. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου πάντα στο τέλος κάθε σεζόν έβγαζε μία αδυναμία να πιει νερό από την πηγή. Ακόμα και στο απίθανο πρωτάθλημα του 2024, ηττήθηκε εντός από τον Άρη και έφερε ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό εκτός με τη Λαμία. Τότε ήταν η εξαίρεση.

Έκανε λάθη; Δεδομένα. Έφταιγε μόνο αυτός για τους τρεις χαμένους τελικούς ή για την απώλεια του πρωταθλήματος στα 100 χρόνια; Ασφαλώς και όχι. Σίγουρα, όμως, δεν τα έκανε όλα καλά. Στάθηκε φέτος στους τραυματισμούς. Πέρα από την ατυχία (Ζίβκοβιτς, διάστρεμμα Γιακουμάκη με Κηφισιά, Ιβανούσετς), ποιος εξήγησε στον κόσμο γιατί τόσοι μυϊκοί τραυματισμοί; Φταίει η εκγύμναση; Η ζωή των παικτών; Η διαχείρισή τους; Τα γήπεδα; Η αποκατάσταση.

Δημόσια ο πλέον αρμόδιος, ο προπονητής, αναφέρθηκε στους τραυματισμούς που όντως έκαναν τεράστια ζημιά στον ΠΑΟΚ, αλλά χωρίς να εξηγεί τις αιτίες. Στο φετινό Βόλος - ΠΑΟΚ, όπου ο Δικέφαλος αναγκάστηκε να μπει με -3 στα playoffs και με την πλάτη στον τοίχο, ποιος έφταιγε; Ο Σαββίδης, ο κόσμος; Ο Βόλος από τις 11 Γενάρη μέχρι το τέλος της σεζόν έδωσε 17 ματς. Έκανε 12 ήττες, 4 ισοπαλίες και 1 νίκη. Επί του ΠΑΟΚ... Ποιος φταίει εκεί; Με τον ΟΦΗ έφταιγαν μόνο οι παίκτες; Τι σημαίνει η δήλωση που έκανε συνέχεια ο Λουτσέσκου περί ανασφάλειας; Μα, στη δουλειά του είναι να διορθώνει αυτά τα προβλήματα. Να έχει την ομάδα και τακτικά και ψυχολογικά έτοιμη.

Φταίει ότι ο ΠΑΟΚ είχε 13-14 παίκτες τοπ επιπέδου και οι υπόλοιποι ήταν μέτριοι έως κακοί, οπότε επιβαρύνονταν οι βασικοί; Αυτό πιστεύει; Αν το πιστεύει με τη λήξη της σεζόν, θα μπορούσε να διαρρεύσει. Αυτό, άλλωστε, αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν λέγεται δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, όταν γίνεται ταμείο, πρέπει να αναλύονται γιατί τα έσοδα αυξήθηκαν ή γιατί μειώθηκαν. Κι ανάλογα να πράττεις.

Ας πάμε και στο κεφάλι. Έχει ευθύνες ο Ιβάν Σαββίδης; Ασφαλώς κι έχει. Πολλές. Μετά τον τελικό του Κυπέλλου τις είχαμε καταγράψει. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια ειδικά έγιναν πολλά λάθη. Δεν γίνεται να πουλάς τον Κωνσταντέλια και να φέρνεις αντικαταστάτη τον δανεικό Ιβανούσετς. Και τελικά να μένει ο Κωνσταντέλιας και φυσικά να περισσεύει ο Κροάτης...

Δεν γίνεται να ξέρεις ότι θα πουλήσεις τον Κουλιεράκη κι ο διάδοχος του να είναι ο 32χρονος Κόλεϊ, που έψαχναν να τον ξεφορτωθούν στη Μπεσίκτας. Ή να γνωρίζεις ότι θα φύγει ο Εκόνγκ και να φέρνεις τελευταία μέρα τον Λόβρεν, που τελικά δεν σου έδωσε τίποτα. Δεν χρειάζεται φυσικά να αναφέρουμε ότι έφυγε ο Μεϊτέ και ήρθε στη θέση του ο άνεργος εδώ κι 1,5 χρόνο, στα 31 του πλέον, Μπακαγιόκο.

Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις παίκτες που μπορούν, όπως λεγόταν, να παίξουν αριστερά. Οι τέσσερις ήταν ο... Τάισον. Οι υπόλοιποι ήταν αλχημείες. Μέχρι που ο Σενγκέλια σε ρόλο αριστερού μπακ χαφ έκανε στον τελικό το ματς της ζωής του.

Στο διαζύγιο και στο τέλος μίας σχέσης δεν φταίει ποτέ ένας. Το αν φταίει κάποιος περισσότερο φυσικά και μπορεί να είναι θέμα συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Σαββίδης στην επανεκκίνηση που επιχειρεί πήρε μία δύσκολη και γενναία απόφαση. Χρειάζονται κι άλλες. Δεν είναι μόνο ο διάδοχος του Λουτσέσκου. Είναι πως και πόσο θα στηριχθεί. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις εποχή όταν ο Ρουμάνος ήταν το πλέον προσωποκεντρικό γεγονός στον ΠΑΟΚ.

Αλλά θα χαθεί ο ΠΑΟΚ επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου; Ή ο Ολυμπιακός όταν φύγει ο Μεντιλίμπαρ; Χάθηκε η ΑΕΚ; Με τον Αλμέιδα πήρε νταμπλ, την επόμενη σεζόν έχασε στο φινάλε τον τίτλο και πέρσι αποχώρησε με 6 ήττες στα playoffs. Χάθηκε η Ένωση λοιπόν; Στην πρώτη του σεζόν ο Αργεντινός πήρε τίτλο, το ίδιο έκανε στην πρώτη του σεζόν και ο Σέρβος Μάρκο Νίκολιτς. Χάθηκε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ όταν έφυγε ο Ομπράντοβιτς; Ή θα χαθεί ο Ολυμπιακός όταν αποχωρήσει ο Μπαρτζώκας; Κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου θα έφευγε. Όπως έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Γιουνάιτεντ, ο Κλοπ στη Λίβερπουλ, ο Γκουαρδιόλα στη Σίτι.

Όταν, λοιπόν, υπάρχουν ικανοί άνθρωποι και παίρνουν γενναίες αποφάσεις, αλλά με την καρδιά και το πιστεύω τους κι όχι με το τι θα πει ο κόσμος, τότε έχει γίνει ένα πρώτο βήμα. Το επόμενο είναι να προστεθεί ποιότητα. Αν ο Σαββίδης, ο διάδοχος του Λουτσέσκου, οι Βιεϊρίνια, Μάτος συμφωνούν για να μην τολμήσουν να διαφωνούν, τότε θα έχουν κάνει μία τρύπα στο νερό. Θέλει μπακ ο ΠΑΟΚ; «Ναι. Να πάρουμε». Οχι, «παίζει κι αυτός και θα βολευτούμε λίγο και με τον άλλον». Θέλει μέσο και τι χαρακτηριστικά; Αν ο προπονητής θέλει ψηλό και του φέρνουν 1,65 κεντρικό μέσο, επειδή κοστίζει λιγότερο ή δεν συμφωνούμε με τον παίκτη που πρότεινε θα έχει γίνει, επαναλαμβάνουμε, μία τρύπα στο νερό. Ο νέος τεχνικός πρέπει να στηριχθεί με χρήμα. Κι όχι να βαφτίζεται ο κεντρικός μέσος εξτρέμ ή ο στόπερ μπακ.

Ένα από τα μεγάλα λάθη του Σαββίδη όμως, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε ν' ακολουθήσει τον ανταγωνισμό σε υποδομές. Έχει την αποκλειστική ευθύνη; Οχι, γιατί τα μεγάλα έργα είναι συνδυαστικό κομμάτι. Δεν μπορείς ν' απαιτείς να βάζει όλα τα χρήματα από την τσέπη του. Δεν έκανε, όμως και κάτι για να πιέσει καταστάσεις. Τώρα, όλα αυτά που έχουν γίνει από το 2019 και έπειτα, τα βρήκε μπροστά του. Τα εκατομμύρια που έχει βάλει πρέπει πρώτα ο ίδιος να τα σέβεται.

ΥΓ.: Ο Μάτος ήταν εκτός ΠΑΟΚ, ο Βιεϊρίνια έζησε όλη τη δύσκολη σεζόν. Και οι δύο έχουν την προσωπικότητα για να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Τώρα στη νέα εποχή καλούνται να δείξουν πόσο ικανοί είναι. Το σημαντικό στο εξής είναι να μην πηγαίνουν σε ημίμετρα για να μην δυσαρεστήσουν το αφεντικό. Χρειάζεται σύμπνοια, αλλά και πυγμή στη νέα εποχή.

ΥΓ.1: Ο πρώτος δρόμος για να προχωρήσεις είναι να κοιτάς μπροστά. Δεν γίνεται να προχωρήσει σχέση με το μυαλό στον/στην πρώην. Με το βλέμμα στο παρελθόν δεν γίνεται να πας μπροστά. Αν αρχίσουν οι κριτικές στον νέο τεχνικό «ναι, αλλά ο Λουτσέσκου αυτό κι ο Λουτσέσκου εκείνο...», το παιχνίδι θα χαθεί. Ο Ρουμάνος είναι ο πιο επιτυχημένος τεχνικός στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να είναι πλέον μία χρυσή ανάμνηση κι όχι μέτρο σύγκρισης.

ΥΓ.2: Ο Σαββίδης αν κρατούσε τον Λουτσέσκου, όπως έπραξε πέρσι τέτοια εποχή κι ανεξάρτητα πως πήγαινε η ομάδα μέχρι τέλος Γενάρη, θα το έκανε με βαριά καρδιά. Και έτσι δεν παίρνονται αποφάσεις. Αν ήταν να τον κρατήσει και να τον διώξει στην πρώτη στραβή, καλύτερα τώρα. Και ήρεμα, όχι όπως πήγε αρχικά να βγει το διαζύγιο, τρόπος που δεν άξιζε στον καταξιωμένο τεχνικό. Το τσιρότο καλύτερα να το τραβάς με τη μία από την πληγή παρά σιγά σιγά.

ΥΓ.3. Το καλοκαίρι του 2024 μετά το πρωτάθλημα και τον τραγικό μεταγραφικό σχεδιασμό, ο Λουτσέσκου έβγαζε και στο γήπεδο εκνευρισμό. Με αποτέλεσμα να τον στερηθεί λόγω τιμωρίας η ομάδα κοντά στους δύο μήνες σε δύο διαφορετικά διαστήματα. Τότε μπορεί και ο ίδιος να ένιωθε απροστάτευτος. Και ίσως να ήταν. Ο ίδιος ξέρει καλύτερα πως νιώθει. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια που πρέπει να διορθώσει ο Σαββίδης. Να νιώθουν όλοι ότι προστατεύονται από την κεφαλή κι όχι ότι έχουν ριχτεί σε μία αρένα να παλεύει ο καθένας μόνος του. Και φυσικά επειδή και ο Λουτσέσκου έβγαζε ειδικά μετά τον τελικό με τον ΟΦΗ, μία ψυχολογική κούραση καλύτερα που αποχώρησε. Παντρειά με το ζόρι δεν γίνεται.

ΥΓ.4: Σημαντικό πράγμα η αυτοκριτική. Όταν την κάνει ο καθένας με ειλικρίνεια και χωρίς δίπλα του το περιβάλλον να ωραιοποιεί καταστάσεις, τότε έχει γίνει ένα ακόμα βήμα για να πάει μπροστά κάποιος.