Galacticos by Interwetten: Το φρέσκο παρασκήνιο για Γιαννούλη, ο Πήλιος & η προτεραιότητα του Νίστρουπ
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος επανέρχεται με φρέσκο παρασκήνιο για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο Γιώργος Τσακίρης παρουσιάζει αυτούς που παίρνουν σειρά στις ανανεώσεις για την ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Αθανασίου καταγράφει τις προτεραιότητες του Γιάκομπ Νίστρουπ με... έμφαση στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με τον Σταύρο Σουντουλίδη να εξηγεί πώς έχουν τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή και τι... ακούγεται για τον Φερνάντο Σάντος.
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
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