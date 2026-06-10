Ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους ενέκρινε τη μεταγαρφή του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ.

H AEK προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή, κάνοντας δικό της τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, με τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό της Τράμπζονσπορ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Ένωση.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με τον σύλλογο από την Τραπεζούντα στα 4 εκατ. ευρώ συν 1 εκατ. μπόνους, ανάλογα με τη διοργάνωση που θα συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, κάνοντας τη μεταγραφή αυτή την ακριβότερη στην επόχη Ηλιόπουλου.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, παραχώρησε συνέντευξη στο «A Spor», όπου μίλησε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της τουρκικής ομάδας την επόμενη σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην πώληση του Ζούμπκοφ, αποκαλύπτοντας τους λόγους για τους οποίους συμφώνησε στην παραχώρηση του.

«Το να μένεις σε αυτή την πόλη δεν είναι σαν να μένεις στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, δεν είναι ωφέλιμο για εμάς αν ένας παίκτης που δεν θέλει να είναι εδώ έρθει στην Τραπεζούντα. Ο Ζούμπκοφ ήθελε να φύγει για οικογενειακούς λόγους. Δεν επιμείναμε, τον βοηθήσαμε», σημείωσε ο Ντογάν.

#SONDAKİKA Ertuğrul Doğan: "Zubkov geldi, durumunu anlattı. Ailesiyle ilgili sıkıntısı vardı. Saygıyla geldi, anlattı, biz de yollarımızı ayırdık." pic.twitter.com/z4yivtq0Rs June 9, 2026

Θυμίζουμε πως ο Ζούμπκοφ αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπόρ τον Ιανουάριο του 2025 και σε μιάμιση σεζόν στο σύλλογο, κατέγραψε 57 επίσημες συμμετοχές, πετυχαίνοντας 12 γκολ και 16 ασίστ.