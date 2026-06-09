Το «αντίο» του Τσενάμο στον Παναιτωλικό: «Ευγνώμων για όσα έζησα, καλή συνέχεια Τίτορμε!»

Ο Λουίτζι Τσενάμο αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον Παναιτωλικό και τον κόσμο του λίγο πριν ανακοινωθεί από την Καλαμάτα.

Ο Λουίτζι Τσενάμο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Αγρίνιο και να μετακομίσει στην Καλαμάτα για λογαριασμό της Μαύρης Θύελλας. Ο Ιταλός θα πλαισιώσει τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα στην προσπάθειά του «χτισίματος» της ομάδας εν όψει Super League, με τον προπονητή τερματοφυλάκων του Παναιτωλικού να λέει το «ναι» σε αυτή τη νέα πρόκληση.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Τσενάμο θα ενταχθεί στο επιτελείο του Έλληνα κόουτς άμεσα, επομένως αποφάσισε να πει το δικό του «αντίο» στον Τίτορμο και τους φιλάθλους του.

Μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο ίδιος ευχαρίστησε άπαντες στον σύλλογο και δήλωσε χαρούμενος που υπήρξε μέλος αυτής της οικογένειας ιδιαίτερα στους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Τσενάμο έχει συνδέσει άρρηκτα την καριέρα του με τον Παναιτωλικό, καθώς έχει βρεθεί εκεί σε τέσσερις θητείες, δύο ως παίκτης (2010-12, 2017-18) και ισάριθμες ως προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Ιταλός αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Καλαμάτα.

Το μήνυμα του Τσενάμο

«Γίνεται να στριμώξεις συναισθήματα 3 χρόνων σε ένα δίλεπτο βίντεο και μερικές αράδες; Δεν γίνεται!

Ευγνώμων για όσα έζησα, υπόχρεος σε όσους συνεργάστηκα από τον ιδιοκτήτη και τον πρόεδρο ως τους φροντιστές, από τους προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία ως τους ποδοσφαιριστές και συνάμα πολύ χαρούμενος που υπήρξα ενεργό μέλος του οργανισμού στους εορτασμούς των 100 χρόνων.

Καλή συνέχεια Τίτορμε»



