Galacticos LIVE by Interwetten: Το παρασκήνιο για Γιαννούλη, ο Ριμπάλτα και το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4. Το παρασκήνιο για τον Δημήτρη Γιαννούλη, οι φήμες για τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και τα επόμενα βήματα σε ΑΕΚ & Παναθηναϊκό.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος θα παρουσιάσει όλο το παρασκήνιο για το θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη και τις κινήσεις του Ολυμπιακού για τα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Σταύρος Σουντουλίδης θα εξηγήσει τι ισχύει με τη φημολογία για το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, που παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Τι κρύβουν τα λόγια του Μάριου Ηλιόπουλου για το τρίο επιτυχίας στην ΑΕΚ; Ο Γιώργος Τσακίρης έχει την απάντηση.

Όσο για τον Παναθηναϊκό; Ο Νίκος Αθανασίου έρχεται με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ!

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!