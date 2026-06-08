Νίκολιτς σε Ηλιόπουλο: «Υποχρέωση και αρχή νέου κεφαλαίου, υπέγραψα τα λόγια που είπες»

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε στον Μάριο Ηλιόπουλο πως βλέπει το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε συμφωνώντας απόλυτα με τα όσα του είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί καθώς όπως αναμενόταν η Ένωση ανακοίνωση την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Νίκολιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου του μετέφερε ότι αυτό το νέο συμβόλαιο σημαίνει ότι συνεχίζουν μαζί σαν γροθιά, σαν μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, με τον Νίκολιτς να συμφωνεί και να τονίζει πως το νέο συμβόλαιο είναι υποχρέωση και αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα ο Νίκολιτς μετά τα λόγια του Ηλιόπουλου είπε στον ιδιοκτήτη της Ένωσης:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν από έναν χρόνο βρισκόμασταν στο ίδιο μέρος εδώ και θυμάμαι την ομιλία σου, Πρόεδρε.

Όμως θεωρώ ότι όλα αυτά δημιουργούν μια υποχρέωση. Είναι κάτι που επαναλάμβανα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Υποχρέωση. Εξαιτίας όλων όσων είπες, Πρόεδρε, είναι υποχρέωση για όλους μας και το νιώθω κάθε μέρα, να ανταποδώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, σε όλους όσοι αγαπούν την ΑΕΚ.

Και το άλλο πράγμα, που επίσης είπα στο τέλος της σεζόν, είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για έναν σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν υπέγραψα απλώς αυτό το συμβόλαιο· υπέγραψα τα λόγια που είπες μόλις τώρα, Πρόεδρε».