Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φερεϊρίνια, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό.

Η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «rtiesporte» επαναφέρει για τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνια, του 28χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ της Σάο Πάολο, ο οποίος έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας αυτής, οι «πράσινοι» θέλουν τον παίκτη μ' ένα καθεστώς δανεισμού με οψιόν αγοράς, όμως ο βραζιλιάνικος σύλλογος, παρ' ότι δεν είναι αρνητικός στην παραχώρησή του, δεν θέλει να γίνει υπό αυτό το καθεστώς.

Προτιμάει μία κανονική πώληση θέτονας την τιμή του στα 5 εκατ. ευρώ. Θεωρούν τον παίκτη πολύ αξιόλογο, ωστόσο εκείνος δεν έχει επιδείξει τη συνέπεια που θα ήθελαν.

Υπέρ της συμφωνίας αυτής είναι και ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Εκείνος αμοίβεται με 85 χιλ. ευρώ τον μήνα περίπου ενώ στο συμβόλαιό του προβλέπεται και ρήτρα, που φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ.

Ο Φερεϊρίνια έχει πραγματοποιήσει 26 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.100 λεπτά που έχει αγωνιστεί.