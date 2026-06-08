Live TV: Η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Κυπελλούχου ΟΦΗ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την αίθουσα τύπου του Παγκρητίου σταδίου, την παρουσίαση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.
Ημέρα... διαρκείας για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ. Στις 13:00 στην αίθουσα τύπου του Παγκρητίου σταδίου οι Κυπελλούχοι θα παρουσιάσουν τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν, στην οποία η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο το μότο για την προώθηση της καμπάνιας των εισιτηρίων είναι: «Με τον Όμιλο στους Ομίλους».
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.