Live TV: Η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Κυπελλούχου ΟΦΗ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από την αίθουσα τύπου του Παγκρητίου σταδίου, την παρουσίαση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.

Ημέρα... διαρκείας για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ. Στις 13:00 στην αίθουσα τύπου του Παγκρητίου σταδίου οι Κυπελλούχοι θα παρουσιάσουν τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν, στην οποία η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο το μότο για την προώθηση της καμπάνιας των εισιτηρίων είναι: «Με τον Όμιλο στους Ομίλους».