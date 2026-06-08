Ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις για τα δοκιμαστικά νεαρών παικτών που θα διενεργήσει ο Βόλος.

Ο Βόλος ανακοίνωσε τη διοργάνωση δοκιμών για νεαρούς ποδοσφαιριστές το τριήμερο 12-14 Ιουνίου. Σ' αυτά τα δοκιμαστικά μπορούν να μετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2008, 2009 και 2010, αρκεί να έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους μέχρι τη Πέμπτη 11/06.

Κοινώς υπάρχει ακόμη περιθώριο ολίγων ημερών για όσους θέλουν να διεκδικήσουν μία ευκαιρία μέσα από τις δοκιμές αυτές.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος υπενθυμίζει ότι το τριήμερο 12,13,14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές ποδοσφαιριστών γεννημένων τα έτη 2008, 2009,2010.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη 11/6/26.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 7.00 μ.μ. και θα διεξαχθούν υπό το βλέμμα και την καθοδήγηση των προπονητών της ΠΑΕ Βόλος.

Ωρα προσέλευσης των νεαρών αθλητών στο Πανθεσσαλικό: 6.00 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, είναι οι ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιριστές να διαθέτουν είτε βεβαίωση άθλησης από καρδιολόγο, είτε ενεργή κάρτα υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ειδική πλατφόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ πατώντας ΕΔΩ»