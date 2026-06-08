Στις 15:00 (το μεσημέρι της Δευτέρας) ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους κατόχους των διαρκείας του 2025-26, ενόψει της νέας σεζόν του Ολυμπιακού.

Τελευταία ημέρα είναι αυτή την Δευτέρα όπου οι παλαιοί κάτοχοι των διαρκείας στον Ολυμπιακό θα μπορούν να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Στις 15:00 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26, ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτά που ισχύουν είναι τα εξής:

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org).

Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στην 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει να ισχύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων.