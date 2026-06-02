Ο Ολυμπιακός έβαλε προαναγγελτικό post στο Instagram του αναφορικά με τον Κώστα Φορτούνη, βάζοντας και την φανέλα με το Νο7.

Το teaser της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό ανέβηκε στα social media του συλλόγου. Με την φράση «he's back home» και την φανέλα με το Νο7 ο πειραϊκός σύλλογος επιβεβαίωσε τα όσα αναφέραμε λίγο νωρίτερα καθώς η ανακοίνωση του come back του στο Λιμάνι ήταν θέμα χρόνου.

Ο έμπειρος χαφ γυρίζει στον Πειραιά όπου σήκωσε Ευρωπαϊκό ως αρχηγός (το Conference του 2024). Σε έναν Ολυμπιακό όπου είχε 343 αγώνες και 94 γκολ αλλά και 106 ασίστ. Στους Ερυθρόλευκους επίσης έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.

