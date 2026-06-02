ΕΠΟ: Νέα χορηγική συμφωνία της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ
Η συγκεκριμένη χορηγία για την ΕΠΟ κατ' έτος αυξήθηκε από 630.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 138% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη αύξηση που είχε ήδη επιτευχθεί πριν από δύο χρόνια και όταν η ετήσια χορηγία ανήλθε από 400.000 ευρώ σε 630.000 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια τα ετήσια έσοδα της Ομοσπονδίας από τη χορηγική συνεργασία με την Allwyn ανέβηκαν κατά 275%.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.