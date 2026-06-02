Η ΕΠΟ προχώρησε στην ανανέωση της χορηγικής συμφωνίας με την Allwyn έως το 2030 με ένα τίμημα-ρεκόρ στα χορηγικά δεδομένα της Ομοσπονδίας (6.000.000).

Η συγκεκριμένη χορηγία για την ΕΠΟ κατ' έτος αυξήθηκε από 630.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 138% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη αύξηση που είχε ήδη επιτευχθεί πριν από δύο χρόνια και όταν η ετήσια χορηγία ανήλθε από 400.000 ευρώ σε 630.000 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια τα ετήσια έσοδα της Ομοσπονδίας από τη χορηγική συνεργασία με την Allwyn ανέβηκαν κατά 275%.