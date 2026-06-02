Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού.

Μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού…

Μπορεί να ακούγονται πολλά και διάφορα περί παραμονής του και τη νέα σεζόν στην ομάδα…

Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο Ποντένσε έχει χάσει πόντους αναφορικά με την παραμονή του στον Ολυμπιακό.

Κι ο λόγος είναι απλός: Η παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν ήταν καλή, κάτι που προς τιμήν του κι ο ίδιος το παραδέχθηκε.

Ο Πορτογάλος στον σχεδιασμό της ομάδας ήταν ο βασικότερος εξτρέμ. Κι ο Ολυμπιακός από τον βασικότερο του εξτρέμ πήρε τελικά: μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο γκολ και έξι ασίστ στο πρωτάθλημα και μηδέν γκολ και τρεις ασίστ (όλες στο 6-0 επί του Ηρακλή) στο Κύπελλο.

Και δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι πάνω απ΄ όλα η γενική εικόνα. Με τον Ποντένσε να έχει ένα πραγματικά καλό πρώτο δίμηνο (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο), αλλά στη συνέχεια η πορεία του να είναι φθίνουσα κι απλά να έχει κάποιες εξάρσεις προς το τέλος της σεζόν. Εν τέλει, το τελευταίο του γκολ ήταν τον περασμένο Νοέμβριο. Και η μοναδική πάσα για γκολ την οποία πιστώνεται το τελευταίο τετράμηνο ήταν εκείνη η αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά στα δεξιά προς τον Ρόντινεϊ, στο γκολ του Βραζιλιάνου στη Φιλαδέλφεια.

Ξέχωρα από αυτά, όμως, είναι και άλλα πράγματα.

Πρώτον, η ταλαιπωρία του επί μήνες από τις ενοχλήσεις στους κοιλιακούς-προσαγωγούς. Κάτι που ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι, με την προετοιμασία του στην ομάδα του στη Σαουδική Αραβία και εντάθηκε εκεί γύρω στα τέλη Νοέμβρη μέχρι και μετά τις γιορτές. Συνολικά έχασε έτσι καμιά δεκαριά παιχνίδια.

Δεύτερον, τα δικαιώματα που έδωσε με τη συμπεριφορά του μέσα σε παιχνίδια. Έτσι τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κι έχασε το 0-0 στη Λιβαδειά, γιατί πέταξε πίσω στην εξέδρα μία ομπρέλα στο ματς με την ΑΕΚ. Έτσι κινδύνευσε τρεις φορές να αποβληθεί (μία με τον Ιωνικό και δύο με την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια στη Φιλαδέλφεια).

Όπως είναι ένα θέμα φυσικά και το οικονομικό, καθότι ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο και ότι ακόμη ανήκει στην Αλ Σαμπάμπ, έστω κι αν σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να υπάρχουν παραθυράκια, όπως λ.χ. συνέβη φέτος, που ο Ποντένσε έπαιξε δανεικός χωρίς πληρωμή ενοικίου από τον Ολυμπιακό και με την ομάδα στην οποία ανήκει να του καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του.

Τέλος πάντων, με τον Ολυμπιακό και τον Ποντένσε ποτέ μην λες ποτέ. Και γιατί τους ενώνουν πολλά, αλλά και γιατί μιλάμε για έναν πραγματικά ποιοτικό εξτρέμ, με ό,τι αδυναμίες έχει. Προς το παρόν, όμως, η κατάσταση αυτή την στιγμή έχει κάπως έτσι. Με τον Ολυμπιακό να ψάχνει ένα βασικό αριστερό εξτρέμ.

Άσχετο: Έχει προταθεί ο Μαριπάν στον Ολυμπιακό. Αλλά απ΄ όσο λένε στο Ρέντη δεν έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με τον 32χρονο πανύψηλο δεξιοπόδαρο Χιλιανό διεθνή κεντρικό αμυντικό της Τορίνο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σίγουρα ο Ποντένσε είχε και αρκετές στιγμές ατυχίας τη φετινή σεζόν. Στιγμές που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει πράγματα και κατ΄ επέκταση εντυπώσεις.

Για παράδειγμα, εκείνο το απίστευτο γκολ που έχασε ο Ζέλσον στην ήττα 0-1 από τον Παναθηναϊκό, ήταν μία πάσα -πάρε βάλε του Ποντένσε, με τον Ζέλσον να αστοχεί εξ επαφής και προ κενής εστίας, στην ευκαιρία της χρονιάς.

Η, στο 0-0 με τη Λάρισα ο Ποντένσε είχε δοκάρι σε μία φάση που λογικά θα άλλαζε όλο το παιχνίδι και θα έδινε τη νίκη στον Ολυμπιακό και έτσι θα πήγαινε πρώτος στα πλέϊ οφ.

Βέβαια, δεν είναι μόνο θέμα γκίνιας. Ένα πλασέ ήταν από τα δύο μέτρα, εκείνη η φάση με τη Λάρισα. περιμένεις από έναν έμπειρο παίκτη όπως ο Ποντένσε να στείλει την μπάλα με ψυχραιμία στα δίκτυα από τόσο κοντά κι όχι να σημαδέψει το κάθετο δοκάρι, έστω κι αν ήταν λίγο πλάγια.

Και για το τέλος ένα ιμότζι