Καλοκαίρι ευκαιρία για την ΑΕΚ και το μήνυμα του ανταγωνισμού μέσω της... αναδιάρθρωσης!

Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί γιατί ο Δικέφαλος απαιτείται να εκμεταλλευτεί τη μεταγραφική περίοδο σε συνδυασμό με το να... διαβάσει τι κρύβεται πίσω από τη πρόταση αναδιάρθρωσης.

Γεγονός αναμφισβήτητο είναι πως τούτο το καλοκαίρι για την ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο μιας και ακριβώς τέτοια εποχή το 2025 αναζητούσε τον εκλεκτό προπονητή που θα οδηγούσε την Ένωση τη σεζόν που αποδείχθηκε ιδανική. Θα μπορούσε μάλιστα να είχε γίνει και η καλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της, μέσω Κυπέλλου και μίνιμουμ μιας ακόμη πρόκρισης (στα ημιτελικά) του Conference League μιας και το άξιζε όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι στα δυο ματς με αντίπαλο την Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά δεν θα προκληθεί και στεναχώρια. Τούτο το καλοκαίρι λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό σε όλα του τα δεδομένα σχετικά τον Δικέφαλο και τον αγωνιστικό της σχεδιασμό μιας και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχουν προκύψει τεράστια οφέλη για να δουλέψουν σωστά οι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της νέας, πολύ απαιτητικής και πιο δύσκολης, σεζόν. Κάτι άλλωστε που υπογράμμισε και αναγνώρισε ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

Αυτό το καλοκαίρι παράλληλα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας συνιστά μια σημαντική και μεγάλη ευκαιρία για να διατηρηθεί σούπερ ανταγωνιστική και να αποτελέσει το νούμερο ένα φαβορί για να μείνει στην κορυφή. Προφανώς και δεν θα είναι εύκολο μιας και ο ανταγωνισμός από την πλευρά του θα επιδιώξει με θεμιτά και αθέμιτα μέσα να γκρεμίσει από την πρώτη θέση την ΑΕΚ και να της κλέψει το στέμμα. Κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο μετά και τη γελοία πρόταση της αναδιάρθρωσης όπου προφανώς και γνώριζαν ότι δεν θα προχωρήσει με τα δεδομένα που ήθελαν. Ωστόσο αυτοί θεωρούν ότι έβαλαν το... σπόρο για να ξεκινήσει μια κουβέντα που θα φέρει αποτέλεσμα που θα ικανοποιηθεί και ο σύμμαχός τους, μιας και μπορεί ο ΠΑΟΚ να απέδειξε με την κίνησή του πως δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο από το πώς θα φέρει τα δεδομένα διεξαγωγής του πρωταθλήματος στα δικά του θέλω για να εκμεταλλευτεί τον έλεγχο των κέντρων αποφάσεων.

Διότι και ο Ολυμπιακός με το λευκό που ψήφισε και τη γενική στάση του μέσα από τα ...τροφοδοτούμενα δήθεν ρεπορτάζ στα ελεγχόμενα και μη Μέσα του έδειξε απόλυτα διαθέσιμος να συζητήσει να γίνει δουλίτσα. Στο "ερυθρόλευκο" στρατόπεδο θα συζητούσαν ξανά αυτό που πολέμησαν στο παρελθόν με μανία επειδή και τότε πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ: να επιστρέψει στη διαδικασία των play offs για παράδειγμα ο Άρης. Ίσως κοινώς να πάμε σε μια αύξηση ομάδων στη μίνι λίγκα αλλά γενικά για να μη μιλάμε με υποθέσεις αυτό που τονίζουν στα ρεπορτάζ τους διότι προκύπτει από την επιθυμία του club τους είναι πώς ψάχνουν και στην ομάδα του Φαλήρου κάτι το διαφορετικό στη διαδικασία με πρόφαση τις θέσεις 5-8 οπότε έγιναν αδιάφορα φέτος τα ματς με την ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση της ΕΠΟ του Γκαγκάτση να διεξαχθεί ο τελικός πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και των αγώνων για τις συγκεκριμένες θέσεις που έδιναν ένα τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πρόθεση των ομάδων που ελέγχουν και τρέχουν τα κέντρα αποφάσεων μέσω της διαδικασίας της πρόταση της αναδιάρθρωσης είναι να αλλάξουν τα δεδομένα και να τα φέρουν στα μέτρα τους προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν απόλυτα τα δεδομένα διεξαγωγής και ειδικότερα να βάλουν στο παιχνίδι περισσότερο τους Έλληνες διαιτητές που φάνηκε ότι δύναται να επηρεάζουν. Μια ματιά σε κερδισμένα φάουλ και κάρτες στα ματς πρωταθλήματος με Έλληνες ρέφερι και σε εκείνα που ήταν ξένοι αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πώς επιθυμούν να παιχτεί το παιχνίδι από τη νέα σεζόν. Παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι τοποθετούνται απέναντι στη διαδικασία των play offs (όλως τυχαίως προφανώς ήθελαν αλλαγή δεδομένων και πάλι τη σεζόν που η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα) σχεδόν όλα τα... φερέφωνα και πρώην υπαλληλικό προσωπικό μάλιστα του ΠΑΟΚ (άτομα που όπως και ο Γκαγκάτσης προ ετών ...ούρλιαζαν για play offs των τεσσάρων και μόνο ξένους διαιτητές) προσπαθώντας να ηρεμήσουν μεγάλο μέρος του κόσμου της ομάδας που δικαιολογημένα (και μπράβο του) αντιδράει (όχι ότι κάνει και πολεμική μα δεν το δέχεται).

Στα παραπάνω η απάντηση της ΑΕΚ πρέπει να έρθει και πάλι, όπως πάντα και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο χορτάρι και αυτό θα συμβεί με το να εκμεταλλευτεί τούτο το καλοκαίρι όλα όσα της προσφέρει το πρωτάθλημα με μεγαλύτερο όφελος το χρόνο και τη δυνατότητα προσέγγισης παικτών μέσω προοπτικής Champions league και φυσικά οικονομικών δυνατοτήτων. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω των Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να συνεχίσει να δείχνει το δρόμο της υγείας στο κομμάτι της αγωνιστικής επιτυχίας κάτι που σημαίνει ότι διευθυντής ποδοσφαίρου και προπονητής δεν πρέπει να περιοριστούν αλλά να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν σούπερ αναβάθμιση όπου αυτό απαιτείται: κατά τη ταπεινή προσωπική μου άποψη δεν είναι μόνο σε τρεις συν μια θέσεις με δεδομένο ότι η νέα σεζόν για την πρωταθλήτρια Ένωση θα είναι πιο δύσκολη, άπειρα πιο απαιτητική και οι ανταγωνιστές θα επιδιώξουν να της βάλουν εμπόδια με κάθε τρόπο...



