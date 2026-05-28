Ολυμπιακός: Γιατί δεν τελειώνει η «μεταγραφή» του Κοστίνια

Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta γιατί δεν «τελειώνει» η μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράϊτον.

Υπάρχει ένα ερωτηματικό, από πολλούς, για μία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Για την ακρίβεια μία πώληση, του Κοστίνια στην Μπράϊτον.

Απ΄ όλες τις πηγές προκύπτει ότι είναι μία υπόθεση που έχει κλειδώσει και με τις δύο ομάδες και με τον παίκτη-και δη εδώ και πολλές ημέρες. Μόνο που δεν ανακοινώνεται, δεν γνωστοποιείται επίσημα από κανένα εμπλεκόμενο.

Τι έχει συμβεί;

Πρώτον, η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπράϊτον και τον Κοστίνια είναι δεδομένη. Και οριστική. Σε ένα ποσό γύρω στα 11 εκ. Ευρώ για τον Ολυμπιακό και σε ένα ποσό πάνω από ένα εκ. Ευρώ ετήσιο συμβόλαιο για τον Πορτογάλο.

Δεύτερον, η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία ξεκινάει στις 15 Ιουνίου. Άρα, μέχρι τότε η Μπράϊτον μέσω της αγγλικής ομοσπονδίας κανονικά δεν μπορεί να ζητήσει την μπλε κάρτα (όπως λέγαμε παλιά) του παίκτη από τον Ολυμπιακό και την ΕΠΟ.

Τρίτον, ο Κοστίνια πρέπει να πάρει άδεια να παίξει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Λογικά θα την πάρει. Πορτογάλος είναι, άρα έχει κοινοτικό διαβατήριο, είναι βασικός δύο χρόνια στον Ολυμπιακό κλπ, κλπ.

Τέταρτον, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για την επίσημη ολοκλήρωση της μεταγραφής και που μπορούν να εκπληρωθούν είτε μόνο από πλευράς της Μπράϊτον, είτε μετά τις 15 Ιουνίου.

Εν κατακλείδι, η μεταγραφή δεν χαλάει. Απλά, κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί μετά τις 15 Ιουνίου. Η, η Μπράϊτον θα ανακοινώσει νωρίτερα απλά τη συμφωνία της με τον Ολυμπιακό και τον παίκτη.

Άσχετο: Ο Ουνάϊ Λόπεθ έπαιξε τελικά βασικός, σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, και στα εννιά τελευταία παιχνίδια της Ράγιο στο Κόνφερενς Λιγκ. Και στα δύο τελευταία της League Phase, και στα έξι της φάσης των νοκ άουτ, και στον τελικό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχε και γκίνια τη φετινή σεζόν ο Ελ Κααμπί. Για παράδειγμα, τέσσερα δοκάρια! Δεν τα λες και λίγα. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε ρέντα. Μιλάμε για συνολικά 21 δοκάρια! Τρία είχε ο Ταρέμι και από δυο οι Ποντένσε και Ζέλσον.

Το δε πιο εκνευριστικό ήταν άλλο-οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα σημάδεψαν μόλις δύο φορές τα δοκάρια του Τζολάκη! Κι άλλες τρεις φορές στο τσάμπιονς Λιγκ. Δηλαδή, τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό ήταν 21 κατά και μόνο πέντε υπέρ!!!

Olympiacos are the only club to have knocked a Premier League team out of the Conference League in four years pic.twitter.com/9kv5UR19Km — Sam Street (@samstreetwrites) May 27, 2026

