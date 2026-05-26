Ο ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας: Τι ισχύει για Γιαννούλη, Γιακουμάκη και μεταγραφές

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να σηκωθεί από μια χαμένη χρονιά, ψάχνοντας αυτή τη φορά να κερδίσει κάτι που του έλειψε διαχρονικά: τον χρόνο.

Δέκα ημέρες μετά το τέλος μιας σεζόν που άφησε πίσω της μόνο απογοήτευση, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ξανά μπροστά στο ίδιο ερώτημα. Αν θα προλάβει. Αν θα μπορέσει αυτή τη φορά να κινηθεί έγκαιρα, οργανωμένα και χωρίς να κυνηγάει την ουρά του μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο κόσμος του «Δικεφάλου» έχει μάθει να περιμένει. Και συνήθως να περιμένει πολύ. Σπάνια ο οργανισμός λειτουργεί από τον Μάιο με τρόπο που να δείχνει προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα. Οι εξαιρέσεις είναι μετρημένες.

Η πρώτη ήταν… προ Σαββίδη εποχή. Το 2009. Με Ζαγοράκη στο τιμόνι και Βρύζα στον σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» από νωρίς. Επένδυσε πάνω στο πιο «καυτό» όνομα της ελληνικής αγοράς. Ο Βασίλης Κουτσιανικούλης ήρθε στην Τούμπα με προσδοκίες δυσανάλογες της ηλικίας του και με ποσά που αποδείχθηκαν αργότερα δυσβάσταχτα για την πραγματική ποδοσφαιρική του διαδρομή. Μαζί του είχαν έρθει οι Παπάζογλου, Αμπουμπακάρι, Κρέσιτς, Φιλομένο, ενώ είχε ήδη κλείσει και ο Βιτόλο από τον Άρη.

Η υποδοχή του Κουτσιανικούλη έμοιαζε σχεδόν αποθεωτική. Οι συγκρίσεις με μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα έδιναν και έπαιρναν, τα χρυσά γράμματα στη φανέλα που του παρέδωσε ο Ζήσης Βρύζας έγιναν σύμβολο εκείνης της εποχής, όμως τελικά ξεθώριασαν πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο περίμεναν όλοι στην Τούμπα.

Η δεύτερη εξαίρεση ήταν ο Μάιος του 2016. Τότε που μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία των «Invincibles» το καλοκαίρι του 2016. Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε τότε τα κλειδιά στον Λούμπος Μίχελ και ο ΠΑΟΚ κινήθηκε με τρόπο που δεν είχε συνηθίσει. Μεθοδικά, γρήγορα και αθόρυβα. Ο Λέο Μάτος ήρθε στη Θεσσαλονίκη σχεδόν χωρίς να το καταλάβει κανείς και ακολούθησαν οι Σάκχοφ, Κάμπος, Μπίσεσβαρ, Κρέσπο, Βαρέλα, Κάνιας, Ενρίκε. Μεταγραφές που πάτησαν πάνω στην προεργασία του Φρανκ Άρνεσεν και άλλαξαν το επίπεδο της ομάδας.

Το φετινό στοίχημα και το πλάνο για 2-3 κινήσεις άμεσα

Ο φετινός Μάιος μοιάζει να κουβαλά ξανά μια αίσθηση αλλαγής. Τουλάχιστον αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε από τη συνέντευξη Τύπου του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Η λέξη «αλλαγές» ειπώθηκε πολλές φορές και στην Τούμπα υποστηρίζουν ότι μέχρι τα τέλη μήνα ή τις αρχές Ιουνίου θα αρχίσουν να φαίνονται και στην πράξη.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο οργανισμός προσπαθεί ακόμη να διαχειριστεί το σοκ μιας χρονιάς όπου χάθηκαν τα πάντα. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, στόχοι, όπως η 2η θέση, ισορροπίες και μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχολογίας της ομάδας.

Παρόλα αυτά, πρέπει να «τρέξει» ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Στον ΠΑΟΚ υποστηρίζουν πως η επόμενη σεζόν δουλεύεται από τα μέσα Ιανουαρίου και πλέον το ζητούμενο είναι να κλείσουν άμεσα οι πρώτες βασικές κινήσεις.

Το πλάνο προβλέπει την απόκτηση δύο ή τριών ποδοσφαιριστών μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να καλυφθούν κενά που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ. Οι αποχωρήσεις των Λόβρεν, Βολιάκο, Σάστρε, Ιβάνουσετς και Μπιάνκο έχουν ανοίξει θέσεις, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ενεργοποιήσει τις ανανεώσεις των Μεϊτέ, Κεντζιόρα και Μπάμπα, συζητώντας παράλληλα με τον Οζντόεφ για νέο μονοετές συμβόλαιο.

Ανοιχτή παραμένει και η υπόθεση του Τάισον, με τις δύο πλευρές να κρατούν ακόμη ανοιχτή τη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Βασική προϋπόθεση ο 38χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ αποδεχθεί το νέο ρόλο του.

Τα δεδομένα για Γιαννούλη και Γιακουμάκη

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει προχωρήσει αρκετά την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Από επίσημα χείλη δεν υπάρχει η παραμικρή επιβεβαίωση, ωστόσο δεν αποτελεί μυστικό ότι ο διεθνής αριστερός μπακ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα και ο ποδοσφαιρικός επαναπατρισμός του μοιάζει πιο πιθανός από ποτέ. Οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ δεν υπάρχει ακόμη, όμως οι επαφές συνεχίζονται και η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Στο θέμα του φορ, ο Δικέφαλος περιμένει την απάντηση της Κρουζ Αζούλ για το ενδεχόμενο νέου δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη με τους ίδιους όρους για έναν ακόμη χρόνο. Για αγορά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ δεν γίνεται καν συζήτηση.

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, πάντως, ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει πιεσμένος στη συγκεκριμένη θέση. Υπάρχουν ήδη οι Γερεμέγεφ και Μύθου για το ξεκίνημα της σεζόν, επιστρέφει και ο Τσάλοφ, ο οποίος θα δώσει βάθος μέχρι να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του.

Από τους δανεικούς επιστρέφει και ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος τα πήγε καλά στην Ολλανδία με τη φανέλα της Τσβόλε, αλλά ο τραυματισμός στο γόνατο θα τον βάλει ξανά στο γήπεδο στα μέσα Ιουλίου.

Και κάπως έτσι κυλά ο φετινός Μάιος στην Τούμπα. Με ανοιχτές υποθέσεις, υποσχέσεις αλλαγών, μεταγραφικές διεργασίες και μια ανάγκη που μοιάζει μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

Να μην χαθεί ξανά χρόνος.