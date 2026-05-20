Οι στιγμές της φετινής Stoiximan Superleague που άφησαν το δικό τους... αποτύπωμα

Η Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε και το Gazzetta κάνει τον δικό του απολογισμό με στιγμές, γκολ και ατάκες που θα μείνουν ανεξίτηλες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συγκινήσεις, πένθος, στιγμές και ατάκες είχε το... μενού της φετινής σεζόν στη Stoiximan Superleague η οποία βρήκε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Το Gazzetta συγκέντρωσε κάποιες από τα αποτυπώματα που άφησε αυτή η χρονιά.

Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Ρότα για τις 17χρονες

Στο πλαίσιο των πανηγυρισμών για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Λάζαρος Ρότα συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του λόγω της συγκινητικής δήλωσης που έκανε με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ της Ένωσης συγκλόνισε τους πάντες με τα λόγια του αλλά και για το timing που επέλεξε για να το κάνει. Συγκεκριμένα είπε:

«Θέλω δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή, έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών.

Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον για το αν νιώθει ή είναι καλά να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές.

Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ στους ίδιους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές».

Η γκολάρα του Γιαζίτσι είναι η απόδειξη ότι υπάρχει ποδοσφαιρική μοίρα

Η ποδοσφαιρική μοίρα στο... μεγαλείο της. Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2024, στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι παθαίνει ρήξη χιαστού κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Είχε αγωνιστεί μόλις 20 λεπτά με τα «ερυθρόλευκα» και στη συνέχεια έχασε το υπόλοιπο σεζόν.

Στην επιστροφή του στη δράση, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έκανε κανονικά προετοιμασία και ήταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τη φετινή σεζόν. Η επάνοδος του ήταν... σημαδιακή. Κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, στις 23 Αυγούστου, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, έχοντας μπει ως αλλαγή, ο ίδιος έβαλε ένα από τα ομορφότερα γκολ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, προσφέροντας και τη νίκη στον Ολυμπιακό, πανηγυρίζοντάς το έξαλλα καθώς ήταν και το πρώτο του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Το χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στην γκολάρα του Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα από τα «χρυσά» παιδιά της νέας εποχής του ελληνικού ποδοσφαίρου και ουκ ολίγες φορές έχει χειροκροτηθεί από οπαδούς αντίπαλων ομάδων. Μία τέτοια στιγμή υπήρξε στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να φύγουν νικητές από το ντέρμπι με τον Δικέφαλο με τελικό σκορ 2-1, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι ο άνθρωπος που μείωσε για τους Θεσσαλονικείς αλλά χωρίς να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στην ανατροπή. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα καθώς απέφυγε εντυπωσιακά τον Γεντβάι και πλάσαρε άμεσα στον Λαφόντ για το 2-1 στο 61ο λεπτό.

Αν και το γήπεδο... πάγωσε, ο κόσμος συνόδεψε το τέρμα του 23χρονου ποδοσφαιριστή με ένα ζεστό χειροκρότημα, ένδειξη του σεβασμού προς το πρόσωπο του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού, με τον ίδιο να το ανταποδίδει.

Ένας αιώνας Παναιτωλικός και το ματς-γιορτή με την Κηφισιά

Στις 9 Μαρτίου, ο Παναιτωλικός έκλεισε έναν αιώνα ζωής καθώς σαν εκείνη την ημέρα, το 1926 ιδρύθηκε ο σύλλογος του Αγρινίου. Την ίδια μέρα ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση με την Κηφισιά με τον κόσμο να κατακλύζει το γήπεδο με αφορμή τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Πριν και μετά την αναμέτρηση είχαμε μία σειρά από εκδηλώσεις και ενέργειες του κλαμπ, κάνοντας τη νύχτα, μέρα στο Αγρίνιο και όλα αυτά συνδυάστηκαν αρμονικά με τη νίκη επί της Κηφισιάς και μάλιστα με ανατροπή (2-1), που αποτέλεσε το... κερασάκι στην τούρτα.

Από την πλευρά τους οι φίλοι της ομάδας, εκτός από μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, είχαν ετοιμάσει και κορεό για τα γενέθλια του κλαμπ ενώ μετά το παιχνίδι ακολούθησε ένα show με drones και διάφορα άλλα.

«Αθάνατοι» οι επτά αδικοχαμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ...

Στις 27 Γενάρη ο χρόνος... πάγωσε για το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία στον δρόμο για το Λιόν όπου η ομάδα έδινε τη μάχη της για το Europa League.

Λίγες ημέρες μετά, ο Δικέφαλος φιλοξένησε τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι έντονα φορτισμένο από συναισθήματα με τους παίκτες να αφήνουν λουλούδια, επτά καθίσματα έμειναν κενά και στο 27:01, όλα σταμάτησαν προκειμένου οπαδοί, παίκτες και σταφ να χειροκροτήσουν τα επτά αετόπουλα που πέταξαν για τους ουρανούς.

Κάθε γκολ ήταν αφιερωμένο σε εκείνους, άπαντες στις εξέδρες βουρκωμένοι, άλλοι να κλαίνε και το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ ενώ οι οι παίκτες και οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μαύρα μπλουζάκια και μήνυμα «Αθάνατοι».

Το one-man show με καρέ για τον Γιόβιτς

Στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, ο Λούκα Γιόβιτς τα... έσπασε με την ΑΕΚ καθώς έφτασε τα 17 γκολ και τερμάτισε στη 2η θέση των σκόρερ με ένα διαφορά από τον 1ο Ελ Καμπί. Ο Σέρβος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ένωσης, ειδικά στην κανονική διάρκεια, όμως αποκορύφωμα αποτελεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» φιλοξενήθηκε στην Allwyn Arena και είδε τον Σέρβο επιθετικό να βγάζει όλα του τα... φονικά ένστικτα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 15ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους διαμορφώνοντας και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ακολούθησε στο 2-0 στο 57ο λεπτό και οκτώ λεπτά μετά ολοκλήρωσε το χατ-τρικ κάνοντας το 3-0 για την ΑΕΚ.

Η δουλειά του όμως δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής τελείωσε το παιχνίδι με... καρέ καθώς βρήκε και 4η φορά τα αντίπαλα δίχτυα για το τελικό 4-0.

Το κλάμα του Τεττέη στην τελευταία του εμφάνιση με την Κηφισιά

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της φετινής σεζόν ήταν το κλάμα του Ανδρέα Τεττέη στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στο τελευταίο ματς του διεθνή επιθετικού με την ομάδα των Β. Προαστίων, ο ίδιος ξέσπασε σε λυγμούς μόλις έγινε αλλαγή και λύγισε και στις δηλώσεις του μετά το ματς.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Είναι η σειρά μου να προχωρήσω κι εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά. Μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψω», ήταν τα λόγια του με δάκρυα στα μάτια πριν ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Να θυμίσουμε πως ο Τεττέη βρισκόταν στην Κηφισιά από αρκετά νεαρή ηλικία και έφτασε από τα τοπικά πρωταθλήματα μέχρι και την κορυφαία κατηγορία με τη φανέλα της πριν κάνει το επόμενο βήμα.

Το γκολ-πρωταθλήματος του Ζοάο Μάριο

Αν και ήταν μόλις το 3ο του γκολ φέτος με την ΑΕΚ σε 31 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ζοάο Μάριο έγινε ο ήρωας της Ένωσης στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena στην 4η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 1-1 μέχρι το 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχοντας την ίδια στιγμή το ίδιο σκορ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, η Ένωση ήθελε ένα τέρμα για να αναδειχθεί μαθηματικά πρωταθλήτρια για 14 φορά στην ιστορία της.

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γιόβιτς στην περιοχή και με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Λαφόντ διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή στην ΑΕΚ.

«Της Ένωσης οι Αετοί»...

Μετά από δύο χρόνια, η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή της Ελλάδος καθώς κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, πραγματοποιώντας τη φιέστα στην Allwyn Arena μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική των Playoffs.

Μετά το ισόπαλο 1-1 με τους Πειραιώτες, η Ένωση πραγματοποίησε μία σειρά από ενέργειες για να πανηγυρίσουν όλοι στην σπουδαία κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον πρόεδρο της ομάδας να φέρνει το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αμάξι και στη συνέχεια στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι εντός και εκτός γηπέδου.