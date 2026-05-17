Νίκολιτς: «Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά»

Η ΑΕΚ έκλεισε τη σεζόν με ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό και μπήκε σε ρυθμούς... φιέστας! Ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και έστειλε το μήνυμα του για την επόμενη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Όμορφη η γιορτή. Ήταν καλύτερα βέβαια με μια ισοπαλία παρά με μια ήττα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να κάνουμε focus στον αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου , εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε έργων. Μεγάλο ευχαριστώ, στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά.

Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων.

Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και με ποιους αντιπάλους θα έχουμε. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά».