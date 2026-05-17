ΑΕΚ: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Μάρτον Εστερχάζι για τη φιέστα
Μεθυσμένη πολιτεία θυμίζει η Νέα Φιλαδέλφεια για χάρη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ! Ο Δικέφαλος κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το γιορτάζει, καθώς το βράδυ, μετά το ματς με τον Ολυμμπιακό θα ακολουθήσει η απονομή.
Φυσικά στο γήπεδο θα βρεθούν και προσωπικότητες από το ένδοξο παρελθόν της Ένωσης και εξ αυτών είναι ο Μάρτον Εστερχάζι, ο οποίος από νωρίς βρέθηκε έξω από την «Allwyn Arena» και αποθεώθηκε από... παλιούς Ενωσίτες.
Θυμίζουμε πως ο Ούγγρος ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ που έφταασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1989, ένα τίτλο που θυμίζει αρκετά τον φετινό...
🔥 Χαμός στην Νέα Φιλαδέλφεια!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
🙏 Και ο Εστερχάζυ στην φιέστα της Ένωσης!
