Η Χαρτς άνοιξε το σκορ στον «τελικό» πρωταθλήματος κόντρα στη Σέλτικ, όμως η «γκάφα» του Αλέξανδρου Κυριζίδη έφερε τον αγώνα στα ίσα.

Σέλτικ και Χαρτς διασταυρώνουν τα ξίφη του αυτή την ώρα σε έναν αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή Σκωτίας. Η Σέλτικ, όντας στο -1 χρειάζεται μόνο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, ενώ η Χαρτς «βολεύεται» και με την ισοπαλία, για να φτάσει στη πρώτη κατάκτηση του τίτλου μετά από 66 χρόνια.

Ο αγώνας βρίσκεται αυτή τη στιγμη στο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με σκορ 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 43' με τον Σανκλαντ να στέλνει τη μπάλα, με κεφαλιά, στα δίχτυα, μετά από την εύστοχη εκτέλεση κόρνερ του Κίνγκσλει.

Η χάρα για το γκολ της Χάρτς τόσο στο Εδιμβούργο όσο και στη... Φιλαδέλφεια δεν κράτησε για πολύ όμως, καθώς ένα λάθος του Αλέξανδρου Κυριζίδη ήταν αρκετό για να φέρει το ματς στα ίσα.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός έκανε χέρι μέσα στη περιοχή, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει αμέσως την άσπρη βούλα. Ο Ένγκελς δεν έχασε την ευκαιρία και με έυστοχη εκτέλεση από τα 11 μέτρα έφερε την ισοροπία σε έναν αγώνα που έχει «σπάσει καρδιές» σε Σκωτία και... Ελλάδα.