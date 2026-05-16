Η εξάρτηση του Ολυμπιακού και τι έκανε η ΑΕΚ εσχάτως στη Φιλαδέλφεια

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta διαπιστώσεις ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Μία πιο προσεκτική ανάλυση των αγώνων του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, μας οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα ενόψει του κρίσιμου βαθμολογικά ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Διότι μπορούμε να καταγράψουμε εύκολα τη διαπίστωση ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ εξαρτάται σε μεγάλο, ίσως και σε υπερβολικό, βαθμό από το μηδέν πίσω. Σχεδόν όλες οι μεγάλες νίκες της είχαν ένα κοινό στοιχείο-ότι ο Τζολάκης δεν δέχονταν γκολ. Βλέπε…

Στο Τσάμπιονς Λιγκ Ολυμπιακός-Μπάγερ Λέβερκουζεν 2-0, Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1 και Άγιαξ-Ολυμπιακός 1-2

Στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

Είναι δηλαδή ευδιάκριτη αυτή η μάλλον υπερβολική εξάρτηση με το μηδέν στην άμυνα για να κερδίσουν φέτος οι «ερυθρόλευκοι». Οι πέντε από τις έξι πιο σημαντικές νίκες τους μέσα στη σεζόν σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη έχουν σημειωθεί με αυτή την προϋπόθεση, ότι η άμυνα τους κράτησε πίσω το μηδέν. Η εξαίρεση που απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα ήταν το διπλό επί του Άγιαξ, με τον Τζολάκη μάλιστα να έχει νικηθεί σε εκείνο τον αγώνα μόνο από το σημείο του πέναλτι.

Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι πόσο εύκολα μπορεί να διατηρήσει το μηδέν και αύριο ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ στα τρία τελευταία παιχνίδια της πέτυχε οκτώ γκολ, κερδίζοντας διαδοχικά 3-1 τη Ράγιο, 3-0 τον ΠΑΟΚ και 2-1 τον Παναθηναϊκό, άρα με ένα συνολικό σκορ 8-2. Τρεις νίκες υπό διαφορετικές συνθήκες. Με τη Ράγιο με ένα γρήγορο γκολ (το 1-0 στο 13΄)…Με τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο ημίχρονο από αυτογκόλ…και με τον Παναθηναϊκό ενώ έχανε 0-1 έως το 72ο λεπτό…

Απαραίτητη μία ακόμη σημείωση: ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν έχει πολλές ακόμη φορές κρατήσει το μηδέν, χωρίς να μπορέσει να το αξιοποιήσει, έχοντας μείνει τελικά στην ισοπαλία. Βλέπε εντός έδρας 0-0 με την Πάφο, τον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα (!) κι εκτός έδρας 0-0 με την Μπάγερ Λέβερκουζεν, τον Άρη και τον Λεβαδειακό (!).

Άσχετο: Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου, με τους παίκτες του να έχουν σχεδόν πέντε εβδομάδες άδεια. Θα αλλάξει η ημερομηνία και θα πάει προς τα τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου, μόνο αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος και γλιτώσει κι ένα προκριματικό γύρο, με την Άστον Βίλα 4η στην Αγγλία και νικήτρια του Γιουρόπα Λιγκ. Προσωπικά δεν μπορώ πάντως να δω όλα αυτά να γίνονται μαζί. Για παράδειγμα πώς η Βίλα δεν θα χάσει από τη Σίτι στο Μάντσεστερ τελευταία αγωνιστική…

Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια δύσκολη επέμβαση ο Τζολάκης την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, αλλά έδειξε να είναι καλά κι αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία. Κάθε φορά που έπρεπε να κάνει μία σωστή κίνηση, την έκανε. Βγήκε έγκαιρα από την εστία του, έβαλε καλά το σώμα του στον Τετέη, έδιωξε με γροθιές, μάζεψε την μπάλα στο 94΄ σε εκτέλεση φάουλ του ΠΑΟ.

Είχε και βοήθειες καλές από τους αμυντικούς του. Και από τους ακραίους, που ξέρουμε ότι δεν είναι οι πιο σταθεροί μπακ. Ο Κοστίνια έκοψε δύο επικίνδυνες σέντρες και μπλόκαρε ένα σουτ του Τετέη. Κι ο Μπρούνο είχε καλές επεμβάσεις, κάλυψε και κόντραρε ένα σουτ του Ντζούρισιτς. Αμυντικά και οι δύο ήταν θετικοί.

Επιθετικά είχαν από δύο-τρεις καλές στιγμές ο καθένας. Αυτό που δεν μπορούν να αποβάλλουν από το παιχνίδι τους είναι κάποια εύκολα λάθη, επιπολαιότητες, εξαιτίας των οποίων χάνουν τις εντυπώσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις σέντρες τους, που σπάνια είναι επιτυχείς.

Θυμηθείτε τον Κοστίνια την Τετάρτη να έχει την μπάλα, να την χάνει εύκολα, να κάνει φάουλ και να παίρνει και κίτρινη. Και σε μία άλλη στιγμή να κάνει φοβερή επίθεση, να περνάει δύο και όταν έρχεται η ώρα για ένα σωστό γύρισμα, να μην είναι καλό. Η, τον Μπρούνο να βγαίνει να παίρνει μπάλες και τελικά να τις χάνει μέσα από τα πόδια του και να καταλήγει να κάνει φάουλ για να διορθώσει το λάθος του.

