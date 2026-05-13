Νίκολιτς: «Ποτέ δεν "κλαίμε" για τις απουσίες, συνεχίζουμε το αήττητο σερί»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έπαιξε αρκετά καλά στην Τούμπα, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις της και εν τέλει ισοφαρίστηκε από τον ΠΑΟΚ από μια στατική φάση. Ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της NOVA και χαρακτήρισε... αφελές το γκολ του Μύθου, ενώ στάθηκε στο αήττητο σερί στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο.

«Δεχθήκαμε αφελές γκολ, δεδομένου ότι πριν από τρεις ημέρες είχαμε μια σημαντική αναμέτρηση, οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά. Το γκολ που πετύχαμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα build up. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά ποτέ δεν "κλαίμε", ούτε μεμψιμοιρούμε γι’ αυτό.

Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, ήταν αφελές το γκολ που δεχθήκαμε αλλά η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στην ομάδα συνολικά. Συνεχίζουμε το αήττητο σερί από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα.

Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν που θα μας βοηθούσε να κλείσουμε τον αγώνα, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Έχουμε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελευταία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό».