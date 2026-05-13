Η φανέλα που φορούσε ο Ζοάο Μάριο όταν σκόραρε το γκολ που χάρισε το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο Μουσείο Ιστορίας του Δικεφάλου.

Η ΑΕΚ... τελείωσε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των Play Off και κατέκτησε τον τίτλο για 14η φορά στην ιστορία της. Φυσικά το γκολ που γκολ του Ζοάο Μάριο στο 90+3' του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πέρασε στο «Πάνθεον» της ιστορίας του Δικεφάλου, καθώς «σφράγισε» το τρόπαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο η φανέλα που φορούσε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στη βραδιά του ματς τίτλου θα πάρει τη θέση που της αξίζει στο Μουσείο Ιστορίας της Ένωσης στην «Allwyn Arena».

Η φανέλα με το Νο.10 αναγράφει την ημερομηνία του ματς (10/5/2026), το σκορ (2-1) και έχει υπογραφές των σκόρερ Ζίνι και Ζοάο Μάριο, κάτω από τα ονόματα τους και το λεπτό που μπήκα τα γκολ της ιστορικής ανατροπής.