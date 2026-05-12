Η... αφωνία της Superleague, των Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ για τον τίτλο της ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το γεγονός ότι ο Δικέφαλος κατέκτησε το πρωτάθλημα και όμως συγχαρητήρια δεν έλαβε από συνεταιρισμό, Ολυμπιακό και τον Ισπανό προπονητή.

Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να περάσουν ένα με δυο 24ωρα προκειμένου να διαπιστώσω αν η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ έγινε γνωστή στη διοργανώτρια αρχή, στη Superleague ντε, μιας και αναδείχθηκε από όλα τα ΜΜΕ. Μάλιστα δεν υπήρξε κανένα από αυτά να μην αναγνωρίσει την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ένωσης και να μην αναδείξει το δίκαιο της επιτυχίας των "κιτρινόμαυρων" του Μάρκο Νίκολιτς. Μάταια η αλήθεια είναι περίμενα έως και τη σύνταξη του συγκεκριμένου κειμένου αφού δεν ήθελα να θεωρήσω και τελικά πιστέψω πως ο συνεταιρισμός μοιάζει να μην επιθυμεί να συγχαρεί τον Δικέφαλο για την επιτυχία του και μάλιστα δυο αγωνιστικές στροφές πριν την ολοκλήρωση και τυπικά του φετινού μαραθώνιου. Ήθελα και είχα τη διάθεση να το δικαιολογήσω αλλά δεν γίνεται, μιλάμε για ενεργό μέλος του συνεταιρισμού της Superleague και όμως κιχ, πραγματικά δηλαδή σα να μην έγινε η Κυριακή που μας πέρασε και η αγωνιστική που έκρινε ολοκληρωτικά τον τίτλο!

Μετά άρχισα να το... ψάχνω καλύτερα, να κάνω ρεπορτάζ για να συνδέσω τα κομμάτια του παζλ, ψαχτήκαμε (και άλλοι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ) για να δούμε αν υπάρχουν ΠΑΕ, οι οποίες με επιστολή τους και μηνύματα έχουν συγχαρεί την Ένωση για την αδιαμφισβήτητη και πανάξια επιτυχία της που αφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026! Με χαρά και ικανοποίηση διαπίστωσα ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, των αντιπάλων επίσης της ΑΕΚ, αναγνώρισαν με τον συγκεκριμένο τρόπο την επιτυχία της ομάδας του Νίκολιτς και προχώρησαν σε συγχαρητήρια μηνύματα μέσω επιστολών και όχι μόνο. Ανάμεσά τους ΔΕΝ βρίσκεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός και το σημειώνω αυτό διότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου club τυγχάνει και πρόεδρος της Superleague, του συνεταιρισμού κοινώς. Εδώ κάπου μου... κολλάνε τα κομμάτια του παζλ και δεν είναι μόνο αυτό...

Στη συνέχεια είχαμε και την αναγνώριση των πρωταγωνιστών, όπως του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος στις τοποθετήσεις του μετά το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και πριν από αυτό με τα λόγια του, είχε αναγνωρίσει την άξια κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το ίδιο έπραξε μάλιστα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ο οποίος μάλιστα με την εξέλιξη των αγώνων την Κυριακή είδε την ομάδα του να αποτυγχάνει σε έναν βασικό στόχο που είχε στα 100 χρόνια, όμως βρήκε χρόνο για να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα του Νίκολιτς για την επιτυχία της. Κι ας ήταν και εκείνος σε μεγάλη πίεση... Δεν έκανε το ίδιο ο ομόλογός του στον πάγκο του Ολυμπιακού: ο Μεντιλίμπαρ όσο και να έψαξα και να είδα - διάβασα τις δηλώσεις του δεν είδα πουθενά να συγχαίρει τον Δικέφαλο, τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης, τους παίκτες της, για την επιτυχία της και την πανάξια κατάκτηση του τίτλου.

Σύμπτωση ίσως πάλι ούτε ο προπονητής του Ολυμπιακού να μη δώσει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εκτός και ζητώ συγνώμη προκαταβολικά, αν το έκανε στις δηλώσεις του και δεν έπαιξαν στο συνδρομητικό, τη στιγμή που και ΟΛΑ τα ΜΜΕ συμφώνησαν να μη τις αναδείξουν και διέγραψαν την αναφορά του Μεντιλίμπαρ στην αναγνώριση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την Ένωση! Προφανώς και δεν έγινε κάτι από ότι μου είπαν συνάδελφοι και όχι μόνο... Δεν ξέρω όμως το γιατί συνέβη αυτό και ειδικά από τον Ισπανό τεχνικό δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής (ενώ δεν είπε και πάλι συγχαρητήρια με αφορμή τις δηλώσεις για το ματς αύριο με τον Παναθηναϊκό) και προφανώς μετά τα τόσο κολακευτικά λόγια που έχει πει για την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς οπότε τοποθετήθηκε για τον Ολυμπιακό. Ακόμη και πέρυσι που η ΑΕΚ ήταν σε φάση αγωνιστικής διάλυσης στα play offs ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είχε αποκαλύψει ότι ο Αλμέιδα του είχε πει συγχαρητήρια για όσα προσέφερε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Τέλος πάντων προσωπικά δεν το περίμενα αν και αντιλαμβάνομαι όπως όλοι ότι δεν παίζει και κάνα σοβαρό ρόλο μιας και δεν μειώνει την επιτυχία της ΑΕΚ και της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες που σαφέστατα κάνουν τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύουν πρόσωπα και καταστάσεις, σου δίνουν να καταλάβεις τα πάντα... Στο δικό μου μυαλό πάντως όλα αυτά απογειώνουν την επιτυχία του Δικέφαλου φέτος και αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η φετινή κούπα που κατακτάει η ΑΕΚ...