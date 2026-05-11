Σπάνια ταυτόχρονη μεγάλη αποτυχία Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τη σεζόν των τριών ηττημένων στον ανταγωνισμό από το «αουσάιντερ» ΑΕΚ και τις μεγάλες δυσκολίες τους ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Να το πάρουν δύο ομάδες το πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Προφανώς η εφετινή επιτυχία της ΑΕΚ είναι εκκωφαντική. Είναι αυταπόδεικτα μεγαλύτερη και πιο δύσκολη από το προ τριετίας νταμπλ. Κι ας έπαιξε πιο θεαματικό, πιο επιθετικό, πιο «Αλμέιδα» ποδόσφαιρο τότε. Τότε χτίστηκε με ολοκαίνουρια υλικά, αλλά δεν είχε ούτε καν προκριματικούς αγώνες στην Ευρώπη. Είχε μείνει στον καναπέ!



Εφέτος, με καινούριο προπονητή, τέσσερις νέους βασικούς παίκτες, ξεκινώντας ως τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, με τρομερή αμφισβήτηση στη διοίκηση λόγω του περυσινού καταστροφικού φινάλε, το πήρε τελικά... εύκολα. Κι όχι μόνο αυτό. Το πήρε με σούπερ αποτελέσματα στα ντέρμπι μετά τον πρώτο γύρο, το πήρε χωρίς διαιτητικές βοήθειες, το πήρε φτάνοντας μια ανάσα από τον ημιτελικό του Conference League, πληρώνοντας πανάκριβα το ένα χαμένο ημίχρονο του Μάριν στη Μαδρίτη...

Και οι άλλοι; Σπάνιο, αλλά η χρονιά είναι αποτυχημένη και για τους τρεις. Για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο, αλλά α-πο-τυ-χη-μέ-νη. Ναι, ο φίλος του Ολυμπιακού έχει να θυμάται πολλές ωραίες στιγμές και σπουδαία ματς στο Champions League, όπου η ομάδα του έκανε πολύ περισσότερα απ΄ αυτά που μπορούσε βάσει του σημερινού ρόστερ σ' αυτό το υψηλότατοι επίπεδο. Ναι, ο οπαδός του ΠΑΟΚ έχει να θυμάται ένα σούπερ τρίμηνο, κάποια φοβερά ματς, δυο αποκλεισμούς των «αιωνίων» στο Κύπελλο. Ακόμα και ο φίλος του Παναθηναϊκού έχει να θυμάται: τη νίκη στη Λεωφόρο επί του ΠΑΟΚ, το «διπλό» στο Φάληρο, τα εκτός έδρας γκολ στο Europa League, το 1-1 με 12 παίκτες εναντίον της Ρόμα, το γκολ του Ταμπόρδα με την Μπέτις... Ομως στη σούμα η χρονιά είναι στην πραγματικότητα σούπερ αποτυχημένη και για τους τρεις.

Για τον Ολυμπιακό, την ομάδα με το υψηλότερο μπάτζετ, η μεγαλύτερη αποτυχία. Ελάχιστα παιχνίδια πρωταθλήματος για να θυμάσαι, εντός έδρας αποκλεισμός στο Κύπελλο, κανένα «φρέσκο» πρόσωπο, σχεδόν παταγώδης αποτυχία στις μεταγραφές, αποτελέσματα στα ντέρμπι που παραπέμπουν στα «πέτρινα χρόνια» (τότε μάλλον είχε καλύτερο μέσο όρο βαθμών ανά ματς στα μεγάλα ματς!). Κλείνει τη σεζόν με καλύτερο παίκτη του τον Ροντινέι ως εξτρέμ! Δύσκολες οι αποφάσεις που καλείται να πάρει η διοίκηση. Κυρίως αυτή για τον Μεντιλίμπαρ. Δευτερευόντως, ιδανικά μαζί με τον προπονητή, για την ανανέωση ενός ρόστερ που δεν έχει λήγοντα συμβόλαια από την 18άδα της ομάδας! Συνεπώς, αν πρέπει κάποιοι να φύγουν, θα πρέπει να πωληθούν, να παραχωρηθούν ως δανεικοί, ή να αποδεσμευτούν ως ελεύθεροι...

Εξίσου δύσκολη η απόφαση του ΠΑΟΚ αν μπει στη διαδικασία του προβληματισμού για τον Λουτσέσκου. Αν δεν προκύψει τέτοιο θέμα, θα είναι ωφέλιμο για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος στο «πικ» του εφέτος ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό δεν αρκούσε. Διαψεύστηκαν όσοι υποστήριζαν ότι μετά την αποκατάσταση των τραυματιών όλα θα ήταν... όπως πριν, ο ΠΑΟΚ κατέρρευσε εκκωφαντικά, έχασε και το Κύπελλο με το μυαλό θολωμένο και το σώμα βασανισμένο, φτάνει αγκομαχώντας στη γραμμή τερματισμού, ενώ φαινόταν ο καλύτερος δρομέας. Κι αν δεν πάρει γενναίες αποφάσεις και για τις τρεις γραμμές του, αποφάσεις με το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο όσα έχουν προσφέρει κάποιοι στο παρελθόν, θα έχει πολύ δύσκολη σεζόν με τρία καρπούζια του χρόνου.

Για τον Παναθηναϊκό η χρονιά φαινόταν διαλυμένη από τον Οκτώβριο. Μια ομάδα που πίστεψε (αν είναι δυνατόν!) ότι θα τον βοηθούσε ο Ρενάτο Σάντσες (άλλο οκτάρι δεν απέκτησε), μια ομάδα που είχε την ατυχία με τον Ντέσερς, μια ομάδα προβληματική στους στόπερ της και κυρίως στη νοοτροπία της. Μια ομάδα που άλλαξε τρεις προπονητές και προσπάθησε να «συμμαζέψει» τη χασούρα της με τον Ράφα Μπενίτεθ και να κοιτάξει κυρίως την επόμενη μέρα της με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, όταν και πάλι δεν απέκτησε ουσιαστικά χαφ, παίρνοντας ως δανεικό τον 37χρονο Μούσα Σισοκό. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που χρειάζεται τις περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ του και έχει πλέον τη μεγαλύτερη απόσταση να καλύψει. Απόσταση η οποία θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν αλλάξει και τον προπονητή της, που είναι σαφώς και το επικρατέστερο σενάριο.



Υ.Γ. Καλά πάει ο Μάκης Γκαγκάτσης... Ενα ο Ολυμπιακός, ένα η ΑΕΚ στα δύο χρόνια του πρώην CEO του ΠΑΟΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι νέος ακόμα στο «κουρμπέτι». Αληθινές «παράγκες» δεν έχει ζήσει ως πρόεδρος. Ισως μόνο εκ του μακρόθεν, ως οπαδός της Ενωσης. Κι ελπίζουμε να μην ζήσει ποτέ. Διότι από το 2016 κι έπειτα, όταν η συμμαχία ΠΑΟΚ - ΑΕΚ - Παναθηναϊκού άλλαξε το τοπίο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ταμπλό γράφει Ολυμπιακός 5, ΑΕΚ 3, ΠΑΟΚ 2. Fair enough...