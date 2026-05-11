Ρότα: «Η γυναίκα μου είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, να τιμάς τη φανέλα που φοράς»

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα μετά την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος του ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ με τη σπουδαία ανατροπή επί του Παναθηναϊκού επέστρεψε στον «θρόνο» του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από τρία χρόνια και κατέκτησε το 14ο της πρωτάθλημα. Απο τους παίκτες του Δικεφάλου που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και στους δύο τίτλους μετά την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Λάζαρος Ρότα.

Ο διεθνής δεξιός μπακ μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες μετά το παιχνίδι και έκανε ειδική αναφορά στη σύζυγό του, ενώ τόνισε πως πλέον το μυαλό όλων στην ομάδα είναι στο Champions League.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Είμαι ευτυχισμένος, δουλέψαμε αρκετά όλη τη σεζόν, είχαμε πίεση, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε, όλη η ομάδα έχει υγεία και φαίνεται.

Θα ήθελα να εκφραστώ δημόσια για την γυναίκα μου, που μου κάνει όλο το έργο πιο εύκολο, για εμένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου, μαζί με τα παιδιά μου και την ευχαριστώ για όλα.

Γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής είναι να μην τα παρατάμε ποτέ, μέχρι το 90' τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο. Όλοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, είναι όλοι επαγγελματίες.

Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Η ομάδα μεγαλώνει. Πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά, να είμαστε ακόμη πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας, το μυαλό όλων είναι στο Champions League.

Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παικτών δεν υπάρχει, όποιος παίζει στην ΑΕΚ, παίζει για τη νίκη. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουνε, το πιο σημαντικό είναι να τιμάς την φανέλα που φοράς.

Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και θα παλεύω για το καλύτερο. Μια κακή χρονιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι παίκτες είναι κακοί, γυρίσαμε φέτος και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, βρισκόμαστε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας».