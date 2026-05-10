Ζοάο Μάριο: «Είναι κάτι τρελό το σημερινό, αυτό το γκολ μπορεί να μείνει στην ιστορία»

Στην Cosmote TV μίλησε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο, ο οποίος υπογράμμισε πως η Ένωση ήταν η καλύτερη ομάδα τη φετινή σεζόν, ενώ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε το γκολ στο 93' που σφράγισε τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV ο Ζοάο Μάριο:

«Είναι κάτι τρελό το σημερινό. Το ποδόσφαιρο σου χαρίζει τέτοιες στιγμές. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνολική δουλειά. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Αυτή η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό που προσπάθησε να κάνω είναι ο βασικός τρόπος του παιχνίδι μου. Είδα τις κινήσεις των συμπαικτών και ήλπιζα ότι η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια. Τελείωσα τη φάση έτσι όπως το έκανα, μπορεί αυτό το γκολ να μείνει στην ιστορία.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την συνολική προσπάθεια της ομάδας, αξίζαμε τον τίτλο. Στα πλέι οφ κάθε νίκη είναι σημαντική. Πιστεύω στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό ήταν καθοριστικό γιατί πήραμε απόσταση πέντε βαθμών. Ήταν θέμα χρόνου να κατακτήσουμε αυτό που θέλαμε, ακόμη και αν ερχόταν ισόπαλο το ματς μας σήμερα».

