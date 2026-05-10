ΑΕΚ: Έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα με τους οπαδούς να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο!
Κιτρινόμαυρος πανζουρλισμός στην Allwyn Arena από τους φίλους της ΑΕΚ πανηγυρίζοντας τον τίτλο!
Τρέλα στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ με τους παίκτες της Ένωσης να πανηγυρίζουν έξαλλα τον τίτλο μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ ήταν σε... παράνοια με τους Ενωσίτες να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους το πρωτάθλημα!
