Νίκολιτς: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου όπως αυτός, διαφορετικοί οι οπαδοί της ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ την έκανε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της! Ο Δικέφαλος κατέκτησε τον τίτλο και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς - στέψης με τον Παναθηναϊκό στάθηκε στο πόσο διαφορετικός είναι αυτός ο τίτλος και φυσικά «υποκλίθηκε» στους Ενωσίτες, τους συνεργάτες του και τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο.

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Εχω κερδίσει και αλλού τίτλους αλλα μοναδικο το σημερινό. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζον, εδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμους, κοντρα σε καλους αντιπάλους. Συγχαρητηρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε ολη την ομαδα που στήριξε απο την πρώτη στιγμή. Και πάντα και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Ειναι ο πρωτος τιτλος στην καριέρα του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιαδες κοσμο σε κάθε προπόνηση. Το αξίζει αυτή η ομάδα με απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και την κόρη μου και 30 φίλους που είναι εδώ για την στήριξη από την αρχή.

Οι οπαδοί είναι ιδιαίτεροι, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Ειμαι χαρουμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε.

Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Είναι θέμα ομαδικης προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».