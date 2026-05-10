Επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δείτε σε live streming του πανηγυρισμούς για την επιτυχία αυτή.

Επιστροφή στην κορυφή για την ΑΕΚ με την Ένωση να επικρατεί με 2-1 του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με το 1-1 του άλλου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Offs.

Μια επιτυχία που πανηγυρίστηκε όπως της αξίζει με τον κόσμο να μπαίνει μέσα προκειμένου να αποθεώσει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλο να πνίγεται στις αγκαλιές όλων. Δείτε σε live streaming τους πανηγυρισμούς των «κιτρινόμαυρων».