ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Τεράστια ευκαιρία η Ένωση με δοκάρι του Ζίνι
Μετά το 0-1 με τον Τεττέη ο Παναθηναϊκός έδωσε πολύ χώρο στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Νίκολιτς να το εκμεταλλεύονται και με το παραπάνω. Αρχικά στο 72' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Ζίνι και τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασαν μια ανάσα από το να πάρουν προβάδισμα.
Συγκεκριμένα ο νεαρός επιθετικός είδε την μπάλα στα πόδια του μετά από κόντρα και με σουτ δεν κατάφερε να στείλει στα δίχτυα με το δοκάρι να το σταματά και να μένει έτσι το 1-1.
