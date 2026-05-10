Στο Φάληρο ακούστηκαν πανηγυρισμοί στο γκολ του Τεττέη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πήρε φωτιά το «Γ. Καραϊσκάκης» σε δύο λεπτά. Στο 61' ο Ροντινέι με θαυμάσια κίνηση και κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό εναντίον του ΠΑΟΚ και στο 62' στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το ίδιο ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρέα Τεττέη κόντρα στην ΑΕΚ.

Το γκολ του διεθνούς φορ πανηγυρίστηκε έξαλλα στις εξέδρες από τους φίλους του Ολυμπιακού, αφού εκείνη τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι μείωναν τη διαφορά στους 3 βαθμούς από την Ένωση.