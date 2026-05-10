Η Θεσσαλονίκη περπάτησε σήμερα για τον Νάσο Κωνσταντίνου και όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, σε μια πορεία μνήμης από την Τούμπα μέχρι το σημείο της δολοφονίας του.

Η πορεία μνήμης ξεκίνησε από το γήπεδο της Τούμπας και κατέληξε στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο σημείο όπου τον Απρίλιο του 2017 σταμάτησε τόσο άδικα η ζωή του νεαρού Κύπριου φίλου του ΠΑΟΚ. Μια διαδρομή λίγων χιλιομέτρων, αλλά με τεράστιο βάρος για όσους βρέθηκαν εκεί.

Στην κορυφή της πομπής ήταν η οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου. Ο πατέρας του, με αξιοπρέπεια που λύγιζε τους πάντες γύρω του, πάτησε την κόρνα και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της πορείας. Πίσω του, εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» ακουγόταν ξανά και ξανά, δίνοντας στη στιγμή χαρακτήρα μνήμης, αλλά και υπενθύμισης ότι τίποτα δεν έχει ξεχαστεί.

Η πιο δυνατή εικόνα της ημέρας ήρθε στο τέλος. Στο μνημείο του Νάσου, οι γονείς του άφησαν λίγα λουλούδια, μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαριά από συγκίνηση. Γύρω τους, ο κόσμος άναψε δεκάδες πυρσούς και φώναξε «Νάσο, ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής».

Ο Νίκος Κωνσταντίνου δεν έκρυψε τη δυσκολία του να επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου κόπηκε το νήμα της ζωής του γιου του, όμως εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την πρωτοβουλία της πορείας μνήμης.

«Είναι μια μεγάλη τιμή αυτό που κάνουν για το παιδί μου και κρατούν τη μνήμη του ζωντανή. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντινίδη γι’ αυτό που κάνουν. Μετά το συμβάν με το παιδί μου δεν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι όλοι δίπλα μας, μας συμπαραστέκονται στο δράμα που περνάμε. Κάποιοι ανεγκέφαλοι σκότωσαν το παιδί μας…», υποστήριξε.

Τα στεφάνια της ΠΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλου. Ο γενικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών αποτύπωσε τη σκληρή πραγματικότητα με μια φράση: «Όλα έγιναν επειδή ο Νάσος ήταν ΠΑΟΚ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη, Άλκης Ησαϊάδης, τόνισε πως «η ειρηνική αυτή πορεία πρέπει να στείλει ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Πέρα από τα Όρια», μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στον Νάσο Κωνσταντίνου και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Η ημέρα περιλάμβανε και τον Δρόμο Υγείας και Φιλίας, με τη συμμετοχή ανθρώπων που θέλησαν να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα μέσα από τον αθλητισμό.

Μέσα σε όλα, προκύπτει και μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πρόταση για να δοθεί το όνομα του Νάσου Κωνσταντίνου σε δρόμο κοντά στο γήπεδο της Τούμπας εγκρίθηκε από την τοπική κοινότητα και αναμένεται να κατατεθεί επίσημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης.