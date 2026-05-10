Στον ΠΑΟΚ δεν φθάνει σήμερα ο Παβλένκα, ο Ζίβκοβιτς και η δυστοκία του Ολυμπιακού…
Την περασμένη εβδομάδα και μετά το ματς της Τούμπας, πολλοί έλεγαν… «μακάρι κάθε εβδομάδα να έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό». Να που και αυτή την Κυριακή το ίδιο ζευγάρι έχουμε!
Ένα από τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ότι… δεν υπάρχουν ξεκάθαρες, αναλυτικές και απόλυτα πειστικές-ποδοσφαιρικές απαντήσεις για όλα μα όλα τα πεπραγμένα. Την περασμένη Κυριακή ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος για σημαντικό διάστημα και όμως ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στο 60΄ 3-1 και κάπως έτσι τους έστειλε το μήνυμα… «όσο και να προσπαθείτε, πάλι εμείς θα σας κερδίσουμε». Έγινε μία, θα γίνει και δεύτερη; Μήπως και τρίτη μετά και τον αγώνα του Οκτωβρίου με το 2-1;
Δεν είναι απλά τα πράγματα! Να δείτε τις στοιχηματικές εταιρίες: Στο 1,70 ο Ολυμπιακός και στο 6 το διπλό του ΠΑΟΚ! Φοβερό και αυτό! Έξι απόδοση στον μεγάλο ΠΑΟΚ σε μία έδρα που έχει τόσες πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια; (Για όσους ενδιαφέρονται ακόμη και το Χ2 στο 2.20 δεν είναι κακό. Με γκολ-γκολ πλησιάζει στο 4).
Αλλά και τι να ποντάρει ο παίκτης του στοιχήματος: Από τη μία ο Ολυμπιακός που τελευταία φορά στο Καραϊσκάκη σκόραρε όταν είχαμε χειμώνα… Από την άλλη ο ΠΑΟΚ που τελευταία φορά έπαιξε καλά σε εκτός έδρας ματς όταν η βενζίνη ήταν στο 1,75 το λίτρο! Ποιος άραγε χαίρεται από αυτή τη συνθήκη και το ότι σήμερα οι δύο αντίπαλοι παίζουν στην έδρα του Ολυμπιακού;
Κακά τα ψέματα και πέρα από όλες τις θεωρίες, ο Ολυμπιακός θα σκυλιάσει απόψε για να μην ξαναχάσει από τον ΠΑΟΚ! Δεν τους παίρνει γιατί και η κερκίδα τους την τελευταία φορά… αγρίεψε! Γκολ δεν βάζουν με τίποτα, σε γήπεδο όπου πρώτος στις σέντρες είναι ο… Τζολάκης! Αυτή την κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ! Ποιος ΠΑΟΚ όμως; Του Ιανουαρίου που πέρασε αέρας με 0-2; Του Μαρτίου που (μισός) έμεινε χαλαρά στο 0-0; Ή η ομάδα που στις τελευταίες εξορμήσεις του παίζει χειρότερα και από τον Ολυμπιακό του Καραϊσκάκης;
Στην τελευταία συνάντησή τους ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθιος λόγω του Παβλένκα και φυσικά του Ζίβκοβιτς. Δεν αρκούν οι δύο για δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία, μακριά από την Τούμπα αυτή τη φορά όπου ο ΠΑΟΚ φέτος έχει εκτεθεί! Πέρα από την καλή αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας την οποία οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να διασπάσουν όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, χρειάζεται και αυτοπεποίθηση στη γρήγορη δημιουργία. Άρα… πολλά παραπάνω από τις εμπνεύσεις του Ζίβκοβιτς.
Μεγάλο ματς που από το βράδυ θα ξεκαθαρίσει ποιος πάει για τι…
* Παρακολουθούσα χθες την ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League! Προσέξτε το μπασκετικό αδιέξοδο στο μεγάλο δομικό θέμα του αθλήματος! Διεκδικούν μία διοργάνωση… champions league, όπου κανείς δεν είναι πρωταθλητής! Στην ερώτηση βέβαια στο 30΄ του αγώνα… «γίνονται θαύματα;» η απάντηση τελικά ήταν θετική…
Από την άλλη οφείλω να παραδεχθώ ότι (και) την Παρασκευή παρακολουθώντας Παναθηναϊκός-Βαλένθια, ένιωσα ότι έβλεπα μία μάχη ζωής και θανάτου! Αδιανόητη μπασκετική συγκίνηση, από δύο ομάδες που έκαναν πόλεμο για κάθε μπάλα και μάλιστα σε φοβερές ταχύτητες! Υπ’ αυτή την έννοια για εμάς τους ουδέτερους, είναι πολύ ωραίο ότι θα παίξουν και πέμπτη φορά! Νιώθω ότι γι αυτόν τον ανεπαρκή (σε ομαδική λειτουργία) πανάκριβο Παναθηναϊκό, αποτελεί επιτυχία ότι πήγε τέσσερα ματς στο σουτ, απέναντι σε αυτούς τους δαιμονισμένους Ισπανούς, που φέτος κέρδισαν τέσσερις φορές σε Αθήνα και Πειραιά!
Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.