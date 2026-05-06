Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το περασμένο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, τα σχόλια για τη διαιτησία, για όσα πέρασε το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και για όσα έρχονται.

Μετά το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός είχαμε από μερικές ερυθρόλευκες πλευρές σχόλια για τη διαιτησία! Χοντράδες είχαμε δηλαδή και απόψεις που δεν ξέρεις αν πρέπει να αντιμετωπίσεις με χιούμορ, απάθεια ή να σοβαρευτείς και να πας απέναντι…

Έχει πολλές οπτικές το θέμα. Προσωπικά και μέχρι το 2016 έγραφα μέρα παρά μέρα για τη διαιτησία, μια και τότε ήταν όλα μα όλα δρομολογημένα και έπρεπε με στοιχεία να ξεμπροστιάζονται. Σιγά-σιγά περιόρισα τις αναφορές μου, αφού στη χώρα το ποδόσφαιρο παίζεται όλο και πιο δίκαια και μόνο όσοι έχουν περίεργους σκοπούς επιχειρούν μονίμως να το προβάλλουν ως πρώτο θέμα. (Αργότερα κάτι επ’ αυτού με αφορμή την ΑΕΚ). Σήμερα ας κάνουμε μία στροφή και ας ασχοληθούμε με διαιτησία…

Ξεκινάω με κάτι που ΠΟΤΕ δεν θα είχε το κουράγιο να γράψει κανείς Ολυμπιακός και οι λόγοι είναι γνωστοί: Η φάση του 1-1 δεν είναι απλή και θα μπορούσε να παρθεί και άλλη απόφαση. ΑΝ ο Μπάμπα δεν καλύπτεται από τον Έσε (δεν είμαστε σίγουροι) από μία υποκειμενική άποψη θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει τη φάση. Εγώ δεν το πιστεύω, ακούω όμως και την άλλη άποψη. Θέλετε να γράψουμε ότι σε αυτή την περίοδο που όλοι έχουν αγωνία μην τυχόν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα για να μην έχουμε αρνητικά σχόλια, μία δύσκολη απόφαση πήγε υπέρ του; Ε και; Έτσι είναι το κανονικό ποδόσφαιρο σε αντίθεση με ό τι παίζονταν εδώ, στα ερυθρόλευκα χρόνια του 100-0 μέχρι το 2016.

Ο Ιταλός σφύριζε με τα ίδια κριτήρια, στη ροή του αγώνα έκανε ελάχιστα λάθη σε βάρος και των δύο και φυσικά όσοι βλέπουν και καταλαβαίνουν, δέχονται ότι δεν επηρέασε στο παραμικρό την εξέλιξη και το σκορ. Ο Ολυμπιακός επειδή κάθε φορά που δεν ευνοείται και χάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, έκανε την προσπάθειά του να μειώσει τη νίκη του ΠΑΟΚ! Κανείς μα κανείς δεν εκπλήσσεται όμως, ειδικά από τις πλευρές που δεν λαμβάνονται καν υπόψη σε τέτοια θέματα, μια και έχουν χάσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο από το 2016 και μετά κάνει βήματα προόδου και κάπως έτσι φθάσαμε κάθε χρόνο να έχουμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη όσον αφορά στην κατάκτησή του. Τι καλά που ήταν για τον Ολυμπιακό που το «καθάριζε» από το Νοέμβριο και τώρα φθάνουμε Μάιο και κάθε χρονιά τρεις ομάδες το διεκδικούν και παλεύουν να το κατακτήσουν!

Τα είπε ο Κασναφέρης πρόσφατα στον Κυριάκο Κυριάκο και τη συνέντευξη που του παραχώρησε! Τύψεις έχει ο άνθρωπος και μετά από χρόνια ξεστόμισε μερικά από όσα γινόταν. Μίλησε και για διαιτησίες 200-0! Μίλησε και για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού που… ήθελε να δει και τα έδινε… έτσι από συνήθεια. Είπε ωραία πράγματα για τη γνωστή τακτική της αρχικής τιμωρίας του κάθε νέου, για να πάρει το μήνυμα για την επόμενη φορά. (Πολλές φορές είχα γράψει την ιστορία του διαιτητή Μιχαλάκη που τον Σεπτέμβριο του 2000 σφύριξε πρώτη φορά ΟΦΗ-Ολυμπιακός και επειδή απέβαλε τον Ελευθερόπουλο δεν ξαναέπαιξε ποτέ στη ζωή του. Πόσα τέτοια εκείνα τα χρόνια…).

Ο ΠΑΟΚ και κυρίως ο Σαββίδης τα άλλαξαν όλα αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που οι 20άρηδες πρέπει να γνωρίζουν και οι πιο μεγάλοι να θυμούνται. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός να τον σφυρίζουν ακόμη… Κασναφέρηδες για να λέει… «κάντε ομάδες να κερδίζετε και τους διαιτητές». Παλιά όμως… Τώρα οι δύο θα ξαναπαίξουν στο γήπεδο και αν οι ερυθρόλευκοι είναι καλύτεροι και πιο εύστοχοι, ίσως και να επικρατήσουν για πρώτη φορά φέτος του ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά όλα είναι πιθανά γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά στην Τούμπα, ενώ και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας τελευταία ξέχασε πότε τελευταία φορά έκανε καλή εμφάνιση… Να τα σημειώνουμε κι αυτά γιατί όλος ο ΠΑΟΚ πρέπει να παραμένει προσγειωμένος μετά από μία νίκη που πέτυχε έχοντας μέσα στους κορυφαίους τον τερματοφύλακά του.

* Κάτι ακόμη για τη διαιτησία: Να ξέρουν στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ: Από τη στιγμή που φέτος επιβραβεύτηκαν τακτικές ΑΕΚ (άραγε θα ψηφίσει κατά του Λανουά τώρα;) και ΟΦΗ σε πρωτάθλημα και κύπελλο, του χρόνου να μην ψάχνονται αν όλοι επιδιώκουν να δημιουργούν τοξικό κλίμα πριν από τους αγώνες.