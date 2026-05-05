Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει μέσα από το blog του στο gazzetta αλήθειες για τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του στην Τούμπα.

Δεν έκρυψα σε καμία στιγμή την άποψη μου ότι ο Ολυμπιακός στην Τούμπα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κι ότι δεν του άξιζε με τίποτα αυτή η ήττα. Αλλά ήρθε η ήττα. Κι αν μη τι άλλο, έχει σημασία να εντοπίσεις γιατί έχασες ένα παιχνίδι τόσο καθοριστικό, στο οποίο ήσουν καλός!

Σήμερα θα σταθώ σε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το θέμα νοοτροπίας των παικτών του Ολυμπιακού. Μέσα από τρεις-τέσσερις φωτογραφίες. Γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται. Κι ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Πολύ απλά διότι είναι εκεί. Μπροστά μας.

Πρώτη φωτογραφία, από το 20ο μόλις δευτερόλεπτο. Ο Ρόντινεϊ με τον Γκαρθία έχουν κάνει εκπληκτικό πρες ψηλά κι έχουν κλέψει την μπάλα από τον Μεϊτέ λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Από τον Γκαρθία η μπάλα πάει στον Τσικίνιο. Δείτε τη φωτογραφία.

Ο Τσικίνιο έχει μπροστά του ένα αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και σουτάρει πάνω του! Την στιγμή κατά την οποία ο Ελ Κααμπί δεξιά του είναι ολομόναχος, απέναντι στον αντίπαλο γκολκίπερ. Αλλά κι από αριστερά του Τσικίνιο, έρχεται επίσης ολομόναχος ο Ζέλσον. Αλλά ο Τσικίνιο θέλει να γίνει ήρωας, να κάνει αυτός το γκολ. Κι εξελίσσεται σε μοιραίο. Διότι συνήθως έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο όταν πας να κάνεις τον ήρωα, γίνεσαι μοιραίος.

Τι πιο απλό, μία πάσα δίπλα στον Ελ Κααμπί. Κι ο Ολυμπιακός να προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα από το 20ο δευτερόλεπτο. Ενός ΠΑΟΚ τσακισμένου ψυχολογικά.

Όπως λοιπόν βγήκα και είπα μετά το ματς ότι ο Τσικίνιο ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, έτσι είμαι υποχρεωμένος να καταγράψω την τραγικά κακή αντίδραση του σε μία φάση που θα μπορούσε να σημαδέψει όλο το παιχνίδι. Ο Πορτογάλος 29 λεπτά μετά έβγαλε τελικά την ασίστ στον Ελ Κααμπί, στη φάση της ισοφάρισης. Και μπράβο του. Μόνο που είναι άλλο να προηγείσαι στο σκορ κι άλλο να ισοφαρίζεις.

Δεύτερη φωτογραφία, μία φάση αντεπίθεσης του Ολυμπιακού στο α΄ ημίχρονο. Έχει πάρει την μπάλα ο Ελ Κααμπί κι ο Ζέλσον είναι έτοιμος να κάνει την κίνηση να υποδεχθεί την μπάλα και να φύγει στον χώρο. Δείτε.

Για έναν ακατανόητο λόγο, ο Ελ Κααμπί αντί να κάνει το προφανές, να δώσει στον Ζέλσον, κρατάει την μπάλα, καθυστερεί και τελικά την ανοίγει εντελώς στα αριστερά, στον Ορτέγκα! Χάνοντας μία σημαντική δυνατότητα μίας πολύ επικίνδυνης κόντρα επίθεσης. Και κάνοντας τον Ζέλσον έξαλλο, να ωρύεται. Γιατί το έκανε αυτό ο Ελ Κααμπί; Δεν το ξέρω. Για όποιον λόγο κι αν το έκανε, ήταν όχι απλά λάθος, αλλά πολύ λάθος. Και δεν έχει την παραμικρή δικαιολογία.

Τρίτη φωτογραφία, είναι από το ξεκίνημα της φάσης του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, του πιο καθοριστικού γκολ του αγώνα. Έχει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας κι είναι μέσα στην περιοχή του Τζολάκη, με αντιπάλους τον Πιρόλα και τον Ορτέγκα. Δείτε που είναι ο εν τέλει σκόρερ του 2-1, ο Ζίφκοβιτς:

Έξω από την περιοχή, με τον Ζέλσον σε ελάχιστη απόσταση από αυτόν. Τον δε Γκαρθία κοντά στον Ζέλσον. Προσέξτε τώρα, λίγα δευτερόλεπτά μετά, που είναι ο Ζίφκοβιτς και που είναι ο Ζέλσον.

Ο μεν Ζίφκοβιτς έχει μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο δε Ζέλσον έχει μείνει εκεί που ήταν! Αντί να πάει να καλύψει τον Ζίφκοβιτς, από την στιγμή που ο Ορτέγκα είναι με τον Κωνσταντέλια, ο Ζέλσον κάθεται και αγναντεύει! Δεν κουνιέται ένα μέτρο από τη θέση του, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γκαρθία, αλλά και τον Ρόντινεϊ, που επίσης είναι…παρατηρητές. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Ο Κωνσταντέλιας κάνει την πασίτσα στον εντελώς αμαρκάριστο Ζίφκοβιτς κι εκείνος πλασάρει με ευστοχία τον Τζολάκη.

Συγνώμη, αλλά είναι αυτή αμυντική συμπεριφορά, ατομική, αλλά και ομαδική; Να…παρακολουθείς, ως Ζέλσον, κυρίως, αλλά και ως Γκαρθία και Ρόντινεϊ, κι όχι να πας να μαρκάρεις; Εν έτει 2026, που το ποδόσφαιρο ζητάει από τον εξτρέμ να γίνεται μπακ κι από τον μπακ να γίνεται εξτρέμ; Ο Ζίφκοβιτς δηλαδή είναι βλάκας που στο α΄ ημίχρονο τον είδαμε να γυρίζει στην άμυνα και να διώχνει σε κόρνερ μία σέντρα του προωθημένου Ορτέγκα, είναι χαζός; Κι είναι...ξύπνιος ο εξτρέμ του Ολυμπιακού;

Δεν είχε δυνάμεις στο 65ο λεπτό ο Ζέλσον; Ξεχάστε το. Λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε σκοράρει ο Ζίφκοβιτς κι είχε καταλάβει ο Ζέλσον τι πατάτα είχε κάνει, ο κυνηγός του Ολυμπιακού γύρισε πίσω με φοβερό σπριντ κι έκοψε μία επίθεση του ΠΑΟΚ σε κόρνερ. Άρα, δεν είναι θέμα αντοχών. Είναι θέμα νοοτροπίας, μυαλού.

Έχω βαρεθεί να τα γράφω αυτά, από την αρχή της σεζόν. Μην μας παραξενεύει γιατί ο Ολυμπιακός όπως πάει χάνει το πρωτάθλημα κι ούτε δεύτερος δεν θα βγει, με τέτοια μυαλά. Απλά το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, που πάντα δίνει κι άλλη ευκαιρία. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν την Κυριακή μία ακόμη ευκαιρία. Με τα μυαλά στα κεφάλια τους, μπορούν να κερδίσουν. Θα τα έχουν; Δεν ξέρω!

Άσχετο: Ένα πρωτάθλημα, λέει, στα τέσσερα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Πιθανότατα. Ας περιμένουμε. Ένα πρωτάθλημα, όντως φτωχός απολογισμός για Ολυμπιακό. Αλλά και ένα Κόνφερενς Λιγκ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η φάση είναι η αμέσως προηγούμενη του 3-1. Βγαίνει στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ μετά από κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού κι ο Κοστίνια τρέχει να γυρίσει πίσω στην άμυνα του. Δείτε την φωτογραφία.

Ο Ζίφκοβιτς ξεκάθαρα του έχει πιάσει τη φανέλα, την τραβάει και τον ρίχνει κάτω. Φάνηκε και στη ζωντανή περιγραφή, αλλά το έδειξε η Νόβα και σε ριπλέϊ. Πιο ευκρινές φάουλ δεν γίνεται. Κι όμως, δεν δόθηκε ποτέ! Βγήκε ο ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση, κέρδισε κόρνερ και στη συνέχεια έγινε το 3-1.

Ο διαιτητής πράγματι δεν θα μπορούσε να το δει το φάουλ. Οι επόπτες; Δείτε τον ένα, στη φωτογραφία, τι καλή θέση έχει…Ο 4ος, ο Βεργέτης, που έχει οριστεί στα έξι από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ (!!!), δεν είδε τίποτα; Μπροστά στα μάτια του έγινε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔