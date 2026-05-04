Πόσοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού πιστεύουν στην κατάκτηση του τίτλου;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις αρλούμπες κάθε τυχάρπαστου που φαντασιώνεται ό,τι θέλει και για την πραγματικότητα των play offs, στην οποία η ΑΕΚ μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα μόνο... μόνη της.

Κάποιοι φαντάζονταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα το «παλέψει» στο ματς με την ΑΕΚ. Είδαμε το συνέβη στη Λεωφόρο. Ακούσατε κάτι από τους ίδιους; Μπουκωμένοι.

Αλλοι φαντάζονταν ότι δεν θα το «παλέψει» ο ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακού. Μπουκωμένοι κι αυτοί.

Ορισμένοι άλλοι θέλουν να ασχολούνται με το γιατί πήγε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης για δεύτερη φορά να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα σ' ένα από τα τελευταία ματς της Λεωφόρου, αυτή τη φορά μαζί με πρώην και νυν συνεργάτες του, πρώην και νυν φίλους του. Φο-βε-ρό θέμα! Και φοβερή φαντασία.

Πάλι καλά που εκλείπουν σιγά – σιγά εκείνοι που λένε (ή εξακολουθούν να πιστεύουν) ότι «πίσω» από τον Γιάννη Αλαφούζο εξακολουθεί να κινεί τα νήματα στους Πράσινους η οικογένεια Βαρδινογιάννη...

Συνομωσίες έχουν υπάρξει... χιλιάδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο προφανώς δεν είναι στην ιστορία του σπορ ό,τι πιο αγνό και ανόθευτο έχει υπάρξει. Επειδή μεγαλώσαμε, όμως, πια, καλό είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, να μην παρασυρόμαστε από την ανοησία του κάθε τυχάρπαστου, να αξιολογούμε, να χτίζουμε κριτική σκέψη ως ποδοσφαιρόφιλοι.

Κανένας δεν χαρίζει κάστανα στα play offs. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την αξιοπρέπειά του όσο μπορεί με την απαρέγκλιτη λογική της «χειρότερης» ομάδας και του «υποδεέστερου« ρόστερ που διέπει τον προπονητή του και οι άλλοι τρεις πάλευαν και εξακολουθούν να παλεύουν για τον τίτλο. Κι αν η ΑΕΚ κατέστη φαβορί από τη δεύτερη αγωνιστική με το 2/2 και τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, μετά την τρίτη αγωνιστική εδραίωσε αυτή την εικόνα της! Προφανώς όχι με την εικόνα της στη Λεωφόρο, ούτε με τον +1 βαθμό από τη δεύτερη θέση, ο οποίος πάντως είναι υπερπολύτιμος διότι πλέον χρειάζεται μία νίκη και μία ισοπαλία για να πανηγυρίσει την κούπα ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και νταμπλούχοι. Την εδραίωσε αυτή την εικόνα διότι ο Δικέφαλος και οι Ερυθρόλευκοι πιστοποίησαν με την απόδοσή τους στην Τούμπα πως θα είναι απίθανο να κάνουν τη σούπερ ανατροπή στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Αν, αλήθεια, ρωτούσαμε δέκα οπαδούς του Δικεφάλου και ισάριθμους του Ολυμπιακού για το αν πιστεύουν ότι μπορεί η ομάδα τους να κατακτήσει τον εφετινό τίτλο, πόσοι θα απαντούσα καταφατικά; Ρητορικό το ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ σώθηκε χθες από τον εκπληκτικό Παβλένκα (όπως και ο Παναθηναϊκός από τον έξοχο Λαφόν) και πλήγωσε τον Ολυμπιακό εκεί όπου πονούσε εξ αρχής: στην αριστερή του πτέρυγα. Πάρα πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Δικέφαλου, ακόμα μεγαλύτερα του Ολυμπιακού, ο οποίος εν αντιθέσει με τους γηπεδούχους ήταν (ως συνήθως) και άστοχος! Οταν δεν είσαι αξιόπιστος αμυντικά και φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου είναι μια ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ στα τρία πρώτα ματς των play offs, έχοντας ξεχάσει τι σημαίνει ήττα εντός του 2026, πώς θα της πάρεις το πρωτάθλημα;

Κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή μόνο η ΑΕΚ από... μόνη της μπορεί να χάσει αυτόν τον τίτλο. Ομως το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει διότι η ιστορία του 2023 και του 2024 έχει αποδείξει ότι μηδένα προ του τέλους μακάριζε! Η ευτυχία της Ενωσης θα κριθεί μόνο αν το τελειώσει. Κι ακόμα έχει δρόμο μπροστά της, διότι το ποδόσφαιρο είναι πολλές φορές απρόβλεπτο, όπως αποδείχθηκε και χθες στη Λεωφόρο. Πόσοι περίμεναν ότι αυτός ο διαλυμένος ψυχολογικά Παναθηναϊκός που μπορούσε να χάνει 0-2 στο 20' θα έβρισκε ταιριαστή τακτική από τον Μπενίτεθ, ψυχή, συσπείρωση, πάθος, σωστές αλλαγές και θα την αντιμετώπιζε στα ίσια για 75 λεπτά; Κι όμως τα κατάφερε! Ακόμα και με σέντερ φορ τον Ταμπόρδα για 35 λεπτά που όταν φύγει ο Ράφα θα έχει παίξει στο «9», αλλά ποτέ στο «10» που είναι και η φυσική θέση του.

Γι' αυτό σας λέμε: όλα, μα όλα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και το πρώτο που καλείται να κάνει η ΑΕΚ είναι αυτό που κάνει με συνέπεια μανιακού με τη λεπτομέρεια λογιστή, από την αρχή της χρονιάς: να διατηρήσει την ψυχραιμία της, να καθαρίσει το μυαλό της και να προχωρήσει παρακάτω. Αν πάρει το πρωτάθλημα, θα το οφείλει κυρίως σ' αυτό το προτέρημα του εφετινού οργανισμού της έναντι των ανταγωνιστών της.