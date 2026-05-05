Οι αριθμοί του Wyscout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ μετά από τρεις μήνες δεν σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος μένοντας στο 0-0 στο ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πάντως της έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στην κορυφή στους έξι βαθμούς, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τίτλου με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Η Ένωση έβγαλε άγχος στις ενέργειές της στο τελευταίο τρίτο, σπαταλώντας αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, ενώ έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Λαφόν.

Η μεγαλύτερη στιγμή της ΑΕΚ ήταν αυτή στο δεύτερο μέρος με τον Βάργκα να μην μπορεί να νικήσει τον γκολκίπερ των πρασίνων σε τετ α τετ. Ο Λαφόν στο πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο ξεκίνημα του ντέρμπι είχε πει «όχι» με φοβερή επέμβαση στο σουτ του Περέιρα, με την ΑΕΚ να έχει λίγο αργότερα και δοκάρι σε σουτ του Κοϊτά που κόντραρε, ενώ στη συνέχεια ο γκολκίπερ των πρασίνων έβγαλε και την κεφαλιά του Μουκουντί και στο δεύτερο μέρος εκτός από την απόκρουση του Βάργκα εκτινάχθηκε και έβγαλε εντυπωσιακά το τρομερό διαγώνιο μακρινό σουτ του Ζοάο Μάριο που πήγαινε στο παραθυράκι. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το Wyscout κατέγραψε τις ευκαιρίες της ΑΕΚ με 2,61 xGoals, αλλά παρ' όλα αυτά οι κιτρινόμαυροι δεν μπόρεσαν να φανούν αποτελεσματικοί για να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ της Λεωφόρου πραγματοποίησε τη δεύτερη καλύτερη εμφάνιση επιθετικά σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν βάσει ποιότητας ευκαιριών, ενώ ήταν η εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ποιότητα ευκαιριών σε ντέρμπι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος. Πράγματι, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του Wyscout, σε κανένα άλλο φετινό εκτός έδρας ντέρμπι η ΑΕΚ δεν είχε πιάσει τον παραπάνω αριθμό σε ποιότητα ευκαιριών, έχοντας μάλιστα πολύ πιο χαμηλά νούμερα ακόμα και κάτω από ένα προσδοκώμενο γκολ ανά παιχνίδι. Μάλιστα στο 2-3 στη Λεωφόρο στην κανονική διάρκεια με το χατ-τρικ του Γιόβιτς, η ΑΕΚ είχε βγάλει 1,93 xGoals.

Σε φετινό ντέρμπι ανεξαρτήτου έδρας, το μεγαλύτερο ποσοστό της ΑΕΚ σε xGoals ήταν το πρόσφατο με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου η ορμητική Ένωση που δεν σταματιόταν δημιούργησε ευκαιρίες που ισοδυναμούσαν με 3,06 xGoals. Διαθέτοντας στο τέλος του απογεύματος μια νορμάλ αποτελεσματικότητα με τα τρία τέρματα που σκόραρε. Μάλιστα στο 4-0 του δευτέρου γύρου της κανονικής διάρκειας απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena με το καρέ τερμάτων του Γιόβιτς, η ΑΕΚ ήταν σούπερ αποτελεσματική με 1,91 xGoals.

Τα xGoals της ΑΕΚ στα φετινά ντέρμπι σύμφωνα με το Wyscout