Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Γκενκ στον μικρό τελικό του Puskas Cup και τερμάτισε στην τρίτη θέση του διεθνούς αυτού τουρνουά.

Την ήττα με 2-0 από την Γκενκ γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον μικρό τελικό του Puskas Cup, όπου έφτασε παίρνοντας την πρόκριση τερματίζοντας δεύτερος στον όμιλό του. Κάπως έτσι οι «πράσινοι» κατέληξαν στην τέταρτη θέση, όμως τα παιδιά γύρισαν πίσω γεμάτα εμπειρίες, αφού συμμετείχαν σ' ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου αντιμετωπίζοντας μεγάλες ομάδες, όπως η Γιουβέντους, αλλά και κάποιες άλλες με εξαιρετικές ακαδημίες, όπως οι Βέλγοι.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει θετικά στοιχεία από τα πρώτα λεπτά. Στο 11’, οι Πράσινοι έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Λίγο αργότερα, στο 15’, η Γκενκ εκμεταλλεύτηκε την πρώτη της ευκαιρία και άνοιξε το σκορ.

O Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και στο 21’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Φώτη να μην καταφέρνει να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Στο 26’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βανδήρα, ο Τσίγκας επιχείρησε σουτ, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και δημιούργησε καλές στιγμές, αλλά δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ. Αντίθετα, στο 53’, η Γκενκ πέτυχε δεύτερο τέρμα και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη.

Γκενκ: Ντεμπισέρ, Ελ Μοράμπετ, Φαν ντεν Μπρουκ, Σαϊντί, Χουσού, Ντρίσεν, Μπαφάι, Ντε Γκροφ, Φανσχούνβινκελ, Μπαλντέ, Σισέι

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Σέμος, Τσίγκας, Βανδήρας, Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης, Γκαρτζονίκας, Νταμπίζας, Κάρο, Βασιλόπουλος