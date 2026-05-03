ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος αγκάλιασε τους παίκτες μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο
Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει αποφασιστικό βήμα προς την εξασφάλιση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της από την 3η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και αντί για το +8 η διαφορά με τους διώκτες της είναι στο +6.
Παρά την όποια απογοήτευση που ο Δικέφαλος δεν αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης» και αγκάλιασε και φίλησε τους παίκτες της ομάδας του, ώστε να εκφράσει τη στήριξη του και να τους εμψυχώσει.
Θυμίζουμε πως εφόσον η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλεια και δεν υπάρξει νικητής στο Φάληρο τότε η Ένωση θα «στεφθεί» πρωταθλήτρια ξανά, έπειτα από τρία χρόνια.
