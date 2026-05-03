Οι δύο σπουδαίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού με Τσέριν και Μπακασέτα.

Ο Παναθηναϊκός σε δύο περιπτώσεις άγγιξε το 1-0.

Στο 84' ο Τσέριν εξαπέλυσε ένα δεξί κεραυνό κι απέκρουσε ο Στρακόσια εκπληκτικά, ενώ στη συνέχεια ο Καλάμπρια δεν κατάφερε να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή.

Στο 92' ο Μπακασέτας μπήκε από αριστερά στη μεγάλη περιοχή, αλλά σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.