Καραπαπάς για το γκολ του Γερεμέγεφ: «Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς; Πως μέτρησε αυτό το γκολ;»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, έκανε ανάρτηση για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Έξαλλοι οι Πειραιώτες με αυτήν την φάση.

Ο Κώστας Καραπαπάς έγραψε στο Instagram του για το 1-0 του Γερεμέγεφ και την συγκεκριμένη φάση όπου έγινε έλεγχος για οφσάιντ και τελικώς επικυρώθηκε το τέρμα υπέρ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό: «Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς; Πως μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;»

Να σημειωθεί ότι από τον Ολυμπιακό υπήρχαν διαμαρτυρίες εξαρχής για την φάση αυτή. Πριν καν τελειώσει το πρώτο 45λεπτο στην Τούμπα ο εκ των αντιπροέδρων των Πειραιωτών έκανε αυτήν την ανάρτηση.

Στον Ολυμπιακό γενικά ήταν έξαλλοι με αυτήν την φάση. Θεωρούν ότι ξεκάθαρα ο εκτεθειμένος Μπάμπα επηρεάζει την φάση αυτή ευρισκόμενος μπροστά από τον Τζολάκη και πηγαίνει για την μπάλα και στέκονταν στο ότι για ίδια φάση είχε ακυρωθεί το τέρμα του Γιαζίτζι με την ΑΕΚ.