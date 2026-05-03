ΟΦΗ – Άρης: Με διαγώνιο σουτ ο Ντουντού άνοιξε το σκορ για τους «κίτρινους» (vid)
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα για τον Άρη στο ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 3η αγωνιστική των Play Offs για τις θέσεις 5-8. Συγκεκριμένα στο 11' οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Ράσιτς πέρασε την μπάλα στον Ντουντού, ο οποίος με συρτό διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.
Ένα γκολ που δεν κρίνει απολύτως τίποτα, καθώς ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου έχει κάνει αδιάφορα τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
