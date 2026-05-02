Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι με το 1,5 πόδι στο final 4 με στόχο το 8ο ευρωπαϊκό. Το ποδοσφαιρικό τριφύλλι καλείται να μην χάσει για τρίτη φορά από τον Γιόβιτς και την ΑΕΚ.

Το να φτιάξεις μία επιτυχημένη ομάδα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν είναι το ίδιο. Άλλα έσοδα, ειδικά από την Ευρώπη, μεγαλύτερο ρόστερ το ένα άθλημα, μικρότερο το άλλο. Ο Παναθηναϊκός στο ένα άθλημα διαπρέπει εδώ και τρεις δεκαετίες εκτός συνόρων, γιατί εντός είναι κυρίαρχος από την πρώτη στιγμή.

Στο ποδόσφαιρο τις ίδιες τρεις δεκαετίες, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει λιγότερα πρωταθλήματα, απ' ό,τι ευρωπαϊκά το τμήμα που σκορπάει περηφάνια στον οπαδό του συλλόγου.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν φτάνει μόνο του για την ευτυχία. Χρειάζονται κι άλλα συστατικά για την επιτυχία. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος από τη στιγμή που ανέλαβε έχει βάλει πολλά εκατομμύρια στον σύλλογο. Βγήκε μπροστά και προσπάθησε να μηδενίσει τα χρέη. Σταμάτησε κάποια στιγμή να βάζει και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Στην ουσία έπεσε, αλλά πιάστηκε από το κλαδάκι, όπως βλέπουμε στις ταινίες και τα τελευταία χρόνια σκαρφαλώνει ξανά.

Ο Αλαφούζος κάθε σεζόν από το 2020 κι έπειτα ανεβάζει το μπάτζετ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τη σειρά του το ίδιο. Ο δεύτερος πήρε ένα ευρωπαϊκό και τον αποθέωσε ο Αταμάν επειδή «έχει θυσιάσει τη ζωή του για το μπάσκετ», ενώ ο Αλαφούζος έως τώρα έχει πανηγυρίσει τρία κύπελλα, αλλά όχι πρωτάθλημα. Και στην Ευρώπη, όπου βέβαια ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο ισχυρός σε σχέση με το μπάσκετ, η ομάδα είχε εξαφανιστεί από το 2016 μέχρι και την έλευση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η διαφορά, όπως και να έχει, είναι στον εγωισμό. Στην εμμονή για επιτυχίες, στη συσπείρωση, στη νοοτροπία νικητή. Ο Γιαννακόπουλος είτε συμφωνεί κάποιος είτε όχι με τις αντιδράσεις του κατά καιρούς, σίγουρα διακρίνει ένα πράγμα. Πείσμα κι εμμονή για τη νίκη. Προσπάθεια να προστατευτεί η επένδυσή του και να έρθουν τίτλοι στον σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος, είχε μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια, έμεινε ο ηγέτης του ο Σλούκας εκτός, ωστόσο, δεν λύγισε. Πήγε με τη φανέλα του, την ποιότητά του και φυσικά τη νοοτροπία νικητή και τον τσαμπουκά του και πήρε και τα δύο ματς μέσα στην έδρα της Βαλένθια.

Ο τσαμπουκάς του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αντίθετα αγνοείται. Χρόνια τώρα. Ορισμένες νίκες, κάποια καλά παιχνίδια στην Ελλάδα κι αναφερόμαστε στο ντέρμπι δεν είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, όταν δεν συνοδεύονται από το πρωτάθλημα. Αυτό που διακρίνει εύκολα ο καθένας, είναι γιατί στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν υπάρχει η ίδια εμμονή, το ίδιο πείσμα. Αυτό φυσικά οφείλεται στην κεφαλή. Ο Αλαφούζος δίνει εκατομμύρια, αλλά δεν έχει καταφέρει στους συνεργάτες του και κυρίως στους προπονητές να περάσει αυτά τα στοιχεία.

Με την προστασία της επένδυσής του ξεκίνησε επιθετικά, έπειτα ξεθύμανε... Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Δεν μπορεί και δεν είναι στο στυλ του να γίνει Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Αλαφούζος. Χρειάζεται, όμως, να βγάλει έναν εγωισμό για τον Παναθηναϊκό και να τον μεταδώσει σε όλους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επανέλαβε ότι η είσοδος στην τετράδα είναι ένα κατόρθωμα. Αν έμενε στον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης, αν στον πάγκο ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Παντελίδης, ο Γρηγορίου, αποκλείεται να έκαναν τέτοια δήλωση. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι είναι καλύτεροι από τον Μπενίτεθ. Σημαίνει ότι νιώθουν.

Ο Ισπανός ήρθε στο τριφύλλι κι εκτός από τις δηλώσεις περί... κατορθώματος, είχε πει στην Ιταλία σε συνέντευξη που παραχώρησε την περίοδο των εορτών για τα Χριστούγεννα, ότι «κανείς δεν μου ζήτησε άμεσα επιτυχίες». Αυτό δείχνει ότι έχει ποτιστεί η ομάδα με τη νοοτροπία «πάμε κι όπου βγει». Όταν ο μεγαλομέτοχος δεν μεταδίδει εγωισμό, εμμονή και νοοτροπία νικητή στους υφιστάμενούς του, δύσκολα θα έρθει το πρωτάθλημα. Δύσκολα θα έρθει ακόμα κι αν ανέβει και 10% και 20% και 30% το μπάτζετ.

Δύσκολα θα έρθει φυσικά κι αν αλλάζει 2-3 προπονητές κάθε χρόνο. Από τη στιγμή που πέφτει χρήμα, πρέπει ο Αλαφούζος να βγάλει εγωισμό και να αρχίσει να μισεί την ήττα. Γιατί η ομάδα σε πολλές άσχημες στιγμές δείχνει να συμβιβάζεται. Μια μοιρολατρική στάση. Όταν ο προπονητής δέχεται τις ήττες σαν να μην τρέχει τίποτα, όταν θεωρεί ότι πέτυχε με την είσοδο στην τετράδα έχει αποτύχει. Για φέτος.

Του χρόνου, αν μείνει και με δικές του επιλογές θα φανεί. Αλλά μοιάζει δύσκολο να συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Το παράξενο είναι ότι ο Ισπανός τεχνικός με το τρομερό βιογραφικό δεν βγάζει εγωισμό. Πώς δέχεται αυτές τις μέτριες εμφανίσεις; Ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τρίτη φορά με την ΑΕΚ, από την οποία έχει δύο ήττες με επτά γκολ παθητικό. Όλα από τον Λούκα Γιόβιτς.

Ο Μπενίτεθ δήλωσε για το τρίτο ντέρμπι με την Ένωση, ότι αναζητεί τον τρόπο που θα παίξει για να είναι ανταγωνιστικός με την πρωτοπόρο. Στο πρώτο ματς έπαιξε με τριάδα στην άμυνα, στο δεύτερο είπε ότι έπαιξε με τετράδα και ήρθε η συντριβή. Δεν είναι κακό να προετοιμάζεις την ομάδα ανάλογα με τον αντίπαλο. Αλλά είναι κακό να μην έχει η ομάδα σου ταυτότητα και φυσικά τσαμπουκά, πείσμα κι εμμονή για τη νίκη. Όσο τα κεφάλια του συλλόγου φέρονται μοιρολατρικά, όμως, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό.