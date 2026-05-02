Ο Ρομπέρτο Περέιρα σε μια... ιπποτική κίνηση έκανε βήμα πίσω και μαζί με τους φίλους της ΑΕΚ αποθέωσε τον σπουδαίο Ορμπελίν Πινέδα.

Περισσότεροι από 10.000 Ενωσίτες έδωσαν δυναμικό παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση ενόψει του κομβικού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην τελευταία «συνάντηση» των δυο «μεγάλων» της Αθήνας στη Λεωφόρο.

Σε ένα από τα όμορφα σκηνικά του απογεύματος ήταν πρωταγωνιστές ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Ορμπελίν Πινέδα. Οι δυο συμπαίκτες περπατούσαν δίπλα - δίπλα, οι Ενωσίτες τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Maguito και ο Tούκου «ιπποτικά» έκανε δυο βήματα πίσω, ώστε μαζί με τους φίλους της ομάδα να αποθεώσει τον Μεξικανό.