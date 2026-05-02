Παναιτωλικός – Κηφισιά: Πέναλτι του Σιέλη στον Μπένι μέσω VAR, 0-1 o Πόμπο
Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κέρδισε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR και ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα.
Στο 58ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε ωραία στην αντεπίθεση, τακουνάκι του Αντόνισε στον Λαρουσί, σουτ του Αλγερινού στα σώματα και στη συνέχεια ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη.
Σε πρώτο χρόνο ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR Κουκουλά o διεθνής ρέφερι πήγε για on-field review, όπου είδε ότι ο Μπένι τσίμπησε την μπάλα και ο Σιέλης με υψωμένο πόδι βρήκε ψηλά τον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να δώσει το πέναλτι.
Παρόλο που o Kουτσερένκο έπεσε σωστά ο Πόμπο τον νίκησε από τα 11 βήματα και έκανε το 0-1 για την ομάδα του στο 64ο λεπτό. Ο Ισπανός έχει 9 γκολ σε 32 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ενώ από δικά του εύστοχα πέναλτι έχουν προέλθει και τα τρία γκολ της ομάδας του Λέτο στη διαδικασία των Play Out.
