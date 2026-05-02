Για... έναν ώμο ακυρώθηκε το γκολ του Άλεξ Πέτκοφ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την Κηφισιά.

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν πιο απειλητική σε σχέση με τον Τίτορμο και είχε ένα ορθά ακυρωνμένο γκολ.

Στο 17ο λεπτό o Μπένι εκτέλεσε φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και ο Πέτκοφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, όμως ο βοηθός σήκωσε άμεσα το σημαιάκι για οφσάιντ.

Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και από την τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ, καθώς ο ώμος του Βούλγαρου στόπερ ήταν οριακά μπροστά από του Μανρίκε και σωστά δεν μέτρησε.

Θυμίζουμε πως ο Πέτκοφ είχε ανάλογα οριακή φάση και στο τελευταίο λεπτό της «λευκής» ισοπαλίας της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη.