Δημοσίευμα από τη Βουλγαρία συνδέει ξανά τον Κίριλ Ντεσπόντοφ με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Νέο δημοσίευμα της «Тema Sport» αναφέρει ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θέλει να ενισχυθεί σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι, έχοντας μέσα στη λίστα των μεταγραφικών της στόχων και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές του συλλόγου, που στοχεύει στο να εντάξει στο δυναμικό του περισσότερους έμπειρους παίκτες που θα έχουν φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας.

Το όνομα του Ντεσπόντοφ είχε συνδεθεί ήδη από τον Ιανουάριο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στην αρχή του έτους είχαν κυκλοφορήσει σχετικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και σκόπευε να ξεκινήσει επαφές με τον Δικέφαλο του Βορρά για το οικονομικό σκέλος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ωστόσο, το πρόσφατο ρεπορτάζ δεν αναφέρει πουθενά ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά ούτε κι ότι έχει γίνει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ.