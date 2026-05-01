Γρηγορίου: «Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για το Κύπελλο, αυτοσκοπός για τον Άρη η 5η θέση»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στη NOVA ενόψει του επί της ουσίας... αδιάφορου ματς του Άρη με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας έβαλε... πρόωρο τέλος στα Play Off 5-8. Ο Όμιλος πήρε το εισιτήριο για τα Play Offs του Europa League και συνεπώς η 5η θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πως οι τέσσερις αγωνιστικές που ακολουθούν έχουν καθαρά διαδικαστικό ρόλο, με τους Κρητικούς να υποδέχονται την ερχόμενη Κυριακή (2/5) τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου σε ματς με χαρακτήρα «φιέστας».

Ο έμπειρος τεχνικός των Θεσσαλονικιών στις δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του αγώνα του Παγκρήτιου Σταδίου συνεχάρη τον ΟΦΗ για την ιστορική του επιτυχία και αναφέρθηκε στον «αυτοσκοπό» της 5ης θέσης.

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου

«Αρχικά, να συγχαρώ την ομάδα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου! Μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τον οργανισμό του ΟΦΗ μετά από τόσα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά στο δικό μας γκρουπ στο πρωτάθλημα, η εξέλιξη αυτή αφήνει τις άλλες τρεις ομάδες χωρίς ουσιαστικό στόχο.

Για εμάς πλέον διακυβεύεται η 5η θέση, που είναι αυτοσκοπός για τον Άρη. Θέλουμε να την κατακτήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια, αρχής γενομένης από αυτό με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο».

Για το εάν ο στόχος έχει περάσει στους παίκτες κι αν πραγματικά έχουν κίνητρο να κατακτήσουν την 5η θέση: «Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σωστά. Ζήτησα από τα παιδιά να τερματίσουμε στην ψηλότερη θέση του γκρουπ, στο οποίο συμμετέχουμε στα Play Off.

Από εκεί και πέρα, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πρέπει να παίζουμε στο 100%. Ενδεχομένως, στα τελευταία παιχνίδια θα δοθεί ευκαιρία και σε κάποιους άλλους παίκτες, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα.

Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι δεν θα αλλάξουμε αγωνιστικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που δείξαμε στα δύο τρία τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να πάμε στο Παγκρήτιο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, για να ανέβουμε ψηλότερα στη βαθμολογία».

Για το τι προβλέπει ότι θα γίνει στο Παγκρήτιο: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, μπροστά σε πολύ κόσμο, γιατί ο ΟΦΗ ακόμη γιορτάζει την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το παιχνίδι περιμένω ότι θα είναι ανοικτό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα».